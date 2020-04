Horizon Zero Dawn – Une trilogie serait en préparation

Playstation et Guerilla Games se seraient penchés sur une suite au premier opus de Horizon Zero Dawn. Le jeu est sorti en 2017 sur PS4 et s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires à travers le monde. D’ailleurs, la version PC doit arriver dans l’été 2020 s’il n’y a aucun retard dû au COVID-19. Cette information nous provient de nos confrères de Video Games Chronicle qui d’après eux Playstation et Guerilla Games serait déjà au travail pour la suite d’Horizon Zero Dawn.

Elle aurait dû arriver sur la PS4, mais au vu de l’arrivée de la PS5 prochainement l’optimisation du jeu n’en sera que meilleure. Le monde ouvert du jeu pourra être que plus vaste et les graphismes pourront faire briller les yeux de tous. Nous attendons avec impatience la conférence de Sony sur la PS5 et pour voir de possibles exclusivités. De plus, ce nouvel opus signera l’arrivée du mode Coop attendu de base sur le premier opus sorti en 2017.

« Herman Lust (patron de Guerrilla Games) a une idée bien précise de la direction prévue pour Horizon Zero Dawn, une vision qui s’étale sur plusieurs années. Je pense qu’on va capitaliser longtemps sur Horizon » Shawn Layden

Horizon Zero Dawn va arriver sur PC

Horizon Zero Dawn est un jeu de rôle où vous prenez le contrôle d’Aloy. Dans un monde futuriste post-apocalyptique remplie de machines vous devrez découvrir les secrets de celui-ci. Celle-ci partant à l’aventure pour découvrir son passé et son futur. Pour le moment, le jeu est disponible sur PS4, mais nous pourrons bientôt jouir d’une version PC. Celle-ci sortira sur Steam contiendra :