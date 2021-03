Après Xiaomi et Lenovo, ce serait désormais Oppo qui adopte la technologie de charge sans fil et à distance pour ses smartphones. L’entreprise chinoise, classée troisième sur le marché des téléphones mobiles en 2019, aurait dévoilé, dans une vidéo, son nouveau système de recharge sans contact. L’expérience s’est faite avec le fameux smartphone avec écran enroulable de la marque l’Oppo X 2021.

Oppo adopte la charge à distance pour ces smartphones

Dans une courte vidéo diffusée au Mobile World Congress de Shangaï, qui se tient cette année en virtuel, Oppo dévoile sa nouvelle technologie de recharge sans fil et par les airs. La Firme chinoise ambitionnerait faire un peu plus que ces homologues, Xiaomi, Motorola et Lenovo qui l’ont devancé dans l’application de cette technologie. En effet, Oppo souhaiterait que son système de charge à distance soit plus pratique, beaucoup moins contraignant en termes d’immobilité du smartphone. Les utilisateurs pourraient ainsi continuer par manipuler leurs appareils pour effectuer des appels importants et répondre à des messages durant le cycle de charge. Mais il faudra attendre encore quelques jours pour en savoir plus sur la puissance de la solution de même que limite de distance à observer entre le chargeur et le téléphone.

Des limites possibles pour la technologie de recharge à distance

En adoptant le système de charge sans fil, certains constructeurs renonceraient à certains critères de performances au profit de la technologie. En effet, la recharge à distance aurait deux principales faiblesses. D’abord elle serait moins rapide que filaire avec le câble USB type-C. Ensuite, la technologie proposée jusqu’à présent immobilise le smartphone sur le plateau pendant le cycle de charge, empêchant toutes autres utilisations. Oppo apporterait une solution à ce problème en proposant une nouvelle technologie de recharge sans fil permettant une légère mobilité du smartphone. Mais, nul ne saurait dire si la Firme chinoise compte déployer son nouveau système de recharge sur tous ces smartphones vu que la démonstration n’a été faite que sur l’Oppo X 2021.

