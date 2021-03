iPhone, PS5 et Xbox Series : leur prix va augmenter en 2021

Les prix de certains appareils électroniques devraient connaitre une hausse en cette année 2021. C’est ce qui ressort de nombreuses analyses faites par des observateurs du marché. Ces derniers prédisent que les iPhone, PS5 et Xbox Series subiront la loi de l’offre et de la demande en cette période de pandémie liée au COVID-19. Les utilisateurs de ces produits électroniques paieront peut-être un peu plus que d’habitude pour se les procurer.

Les prix des iPhone, PS5 et Xbox Series vont bientôt grimper

De nombreux analystes, médias et observateurs du marché des appareils électroniques envisagent une augmentation des prix des iPhone, PS5 et Xbox Series en 2021. Cette hausse des prix résulterait non seulement de nombreuses difficultés au niveau des chaînes d’approvisionnement, mais également des sanctions maintenues par les États-Unis à l’égard des entreprises chinoises dont Huawei. En effet, cette guerre économique sino-américaine plongerait de nombreuses entreprises spécialisées en semi-conducteurs dans une pénurie les obligeant à revoir leurs plans. Certaines d’entre elles (AMD, Qualcomm…) feraient d’ailleurs à de la surenchère dans la livraison de composants. Sony, Microsoft et Apple se livreraient donc à une bataille pour obtenir les précieux et indispensables composants. Les coûts de cette bataille devraient affecter les prix des produits.

Un marché d’électronique qui veut tirer profit de la crise sanitaire ?

La crise sanitaire liée au COVID-19 et les nombreuses périodes de confinements qui ont suivi ont forcé de nombreux ménages à adopter le télétravail et les loisirs en intérieur. De nouvelles habitudes obligeant à recourir aux produits électroniques high tech. Les demandes de ces derniers pourraient flambée et provoquer une hausse de leurs prix. En dehors des téléviseurs et PC, les iPhone, PS5 et Xbox Series sont aussi concernés par cette perspective d’augmentation de prix. Le marché des produits électronique mettrait donc cette contrainte des consommateurs à profit pour se refaire une bonne santé. Mais, il pourrait subir le contrecoup de cette politique car les ménages sont aussi victimes d’une baisse de leurs revenus. En cas de hausse des prix de vente, Sony, Microsoft et Apple pourraient voir certains de leurs clients optés pour des articles plus abordables.

