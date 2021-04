iPhone 15 : la fin de l’encoche pour 2023 ?

Apple devrait commencer à réduire la taille de l’encoche de ses smartphones avec l’iPhone 13 cette année. L’objectif d’Apple est d’arriver à se débarrasser totalement des capteurs frontaux et d’arriver à concevoir un téléphone « bord à bord ».

Face ID sous l’écran pour l’iPhone 15

L’iPhone 15 en 2023 devrait évoluer avec Face ID non plus dans l’encoche, mais sous l’écran. Selon Ming-Chi Kuo, Apple va être capable de mettre tous les capteurs/caméras sous l’écran, ce qui permettrait de ne plus avoir d’encoche tout en conservant la reconnaissance faciale.

Ce nouveau système Face ID ferait ses débuts sur iPhone dès 2023. On parlerait alors d’un système biométrique transparent, ce qui serait l’une des meilleures choses qui puisse arriver à l’iPhone depuis que TrueDepth a été utilisé avec l’iPhone X en 2017.

Dans sa note de recherche, relayée par MacRumors, l’analyste n’aborde pas spécifiquement le sujet de la caméra frontale, dont l’intégration à la dalle est très complexe. En effet, certains fabricants s’y sont déjà essayés avec des résultats plus que mitigés. Le mois dernier, il évoquait la mise en place d’un poinçon, et cela dès 2022. Une disparition de ce concept dès l’année suivant son inauguration paraît un peu rapide, mais pourquoi pas…

Apple envisage le retour de Touch ID

Concept par MacRumors

L’analyste Ming-Chi Kuo évoque également un cas où Touch ID pourrait bosser en tandem avec Face ID, pour avoir un autre moyen d’authentification lorsque la reconnaissance faciale n’est pas viable. Mais avant tout cela, il faudra voir si la rumeur de Touch ID sous l’écran va bel et bien se matérialiser. Apple travaille dessus, mais la grande inconnue concerne la date de disponibilité. Quelques bruits de couloir suggèrent une disponibilité dès cette année avec l’iPhone 13. Mais ce n’est pas encore tout à fait clair. À l’inverse, les informations concernant l’encoche plus petite pour cette année sont de plus en plus concrètes.

