Comment miner des cryptomonnaies sur son smartphone ?

Les principales cryptos ne sont pas faciles à miner pour les particuliers. En réalité, l’écosystème a évolué au fil des années au point où les cryptomonnaies majeures sont plus difficiles à miner. Le secteur s’est véritablement professionnalisé et est surtout ultra-concurrentiel. Les entrepreneurs sont les principaux acteurs qui louent les hangars gigantesques abritant des milliers d’ASICs. Toutefois, miner des cryptomonnaies est possible à l’aide d’un smartphone ultra puissant ou en partageant sa connexion.

Le minage des cryptomonnaies avec le Smartphone

Le minage est le processus qui consiste à sécuriser les transactions dans un bloc pour compléter la blockchain. Les ordinateurs tout comme les portables des mineurs sont utilisés pour effectuer des calculs mathématiques assez complexes. Ils sont nécessaires au mécanisme des cryptomonnaies. Ils créent et participent avant tout à sécuriser la monnaie. La première démarche est d’équiper le portable de logiciels adéquats pour miner les cryptomonnaies. Le téléphone doit être suffisamment conséquent pour tourner le logiciel tout en étant fonctionnel. Ce n’est point une mince affaire. Il est recommandé dès lors en tant que particulier de rejoindre une communauté pour mettre les forces en commun. Sauf s’il s’agit d’un important montant à investir, le minage est très difficile à réaliser tout seul. La communauté met à la disposition de ses membres un logiciel adéquat. Dès son installation, il faut laisser le sofware faire son travail et surtout laisser tourner le portable.

Les cryptomonnaies faciles à miner à partir du smartphone

Tout comme l’extraction de l’or, il n’est pas possible de générer des Bitcoins à l’infini. En dehors du Bitcoin, plusieurs coins peuvent être minés à partir du téléphone. L’un d’eux est l’Electroneum. C’est l’une des premières cryptomonnaies qui a exploré l’idée du minage des cryptos à partir d’un téléphone. L’Electroneum donne la capacité aux utilisateurs de procéder au téléchargement d’une application pour faire le minage. Il en est de même de Filecoin et de Storj.

Les atouts de la startup Module

La start-up d’origine japonaise dénommée Module est basée à Hong-Kong. Il faut noter que le token de Module n’est pas un actif, mais un token. L’algorithme de minage de Module aide à gagner des récompenses en mettant à disposition sur plusieurs périphériques tels que le téléphone mobile votre espace disque. Il faut souligner qu’au fur et à mesure que la capacité de stockage du téléphone progresse et augmente les divers services offerts s’intensifient également. Les développeurs japonais sous la houlette de Toshiki Tashiro ont mis au point un système dans lequel la rémunération est calculée en fonction de 3 éléments de stockage à savoir la preuve d’espace, de transaction et de temps. Les utilisateurs grâce à Module développent des applications décentralisées contrairement à Filecoin et Electroneum.

Il est également possible de générer des token TFUEL en regardant des streams sur son téléphone avec l’application Theta.tv.