Galaxy Tab S7 Lite : la tablette 5G abordable de Samsung se dévoile

Le design de la Samsung Galaxy Tab S7 Lite, la prochaine nouveauté de la marque, vient de fuiter. Plusieurs mois avant l’annonce officielle, un informateur connu dans le domaine pour ses bonnes informations, vient de publier le premier design de la tablette. On peut y découvrir un écran de 12,4 pouces, des bordures larges, un tiroir de rangement pour son stylet S-Pen et des tranches plates.

L’année dernière, Samsung avait lancé les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+. Ces deux tablettes 5G haut de gamme se distinguaient de la concurrence grâce à leur processeur Snapdragon 865+. Elles s’accompagnaient d’une charge rapide 45W et de 4 haut-parleurs AKG. Pour autant, la Galaxy Tab S7+ a trôné comme l’une des meilleures tablettes Android du marché. Sa fiche technique complète a permis à la tablette Samsung d’atteinte un beau succès, notamment sur le marché coréen.

BANDEAU PUBLICITE

C’est en surfant sur ce succès que le géant coréen continu sur cette lancée. Année pour juin 2021, Samsung sortira sa nouvelle édition abordable de la tablette, la Galaxy Tab S7 Lite. Côté performance, elle devrait aborder un SoC Snapdragon 750G, un chipset Qualcomm gravé en 8 mm, une RAM de 4 ou 6 Go, et 128 Go de stockage interne. Une belle configuration qui se couplerait avec une batterie de 7000 mAh avec sa charge filaire rapide de 15 W. Enfin, la Galaxy Tab S7 Lite serait compatible avec la 5G. Pour le moment, aucune précision sur le prix de vente en France.

Une sortie prévue en même temps que la Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Le 15 avril 2021, le célèbre leaker Evan Blass a fait fuiter sur ses réseaux un rendu presse officiel de la Galaxy Tab S7 Lite. Une première, permettant d’admirer le nouveau design de la Samsung Galaxy Tab S7 Lite. La tablette sera dotée d’un écran large, de 12,4 pouces, entouré de bordures épaisses. Côté photo, on peut admirer des capteurs alignés à la verticale. Un tiroir est visible sur la face arrière, pour y loger le stylet S-Pen de la marque coréenne.

Publicité

Lors de son lancement prévu dans quelques mois, Samsung annoncera aussi la mise sur le marché de sa tablette milieu de gamme, plus abordable encore, la Galaxy Tab A7 Lite.

Toujours selon Evan Blass, l’ardoise serait recouverte d’un écran de 8,4 pouces, et embarquerait un chipset MediaTek Helio P22T.