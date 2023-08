Alerte Chaleur : Les 4 Must-Have pour un Été anti-canicule ! (climatiseur, frigo de voiture, frigo de camping…)

L’été est là, et avec lui, la chaleur qui nous fait tous transpirer. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution pour vous rafraîchir ! Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné pour vous quatre produits indispensables pour passer un été au frais. Que ce soit pour rester confortablement dans son salon à jouer ou se poser dans le jardin en restant frais. Mais aussi pourquoi pas pour accompagner vos vacances qui ne peuvent se passer de frigo !

Premièrement, nous avons déniché une machine à glaçons de chez Vevor, qui vous permettra de préparer des glaçons en un clin d’œil. Ensuite, nous vous présentons le frigo Ecoflow, un réfrigérateur portable qui vous accompagnera partout. Puis, pour ceux qui cherchent à rafraîchir leur intérieur, nous avons trouvé la climatisation Duux, un appareil performant et esthétiquement plaisant. Enfin, pour les travailleurs qui souhaitent garder leurs boissons au frais, nous vous proposons un mini frigo de bureau de chez Vevor.

Alors, prêt à plonger dans ce guide d’achat rafraîchissant ? Suivez-nous, c’est par ici !

Machine à Glaçon Vevor – Efficacité à petit prix

La première star de notre guide est la machine à glaçons portative de chez Vevor. Cette petite merveille est capable de produire jusqu’à 12 kg de glaçons en 24 heures. Soit environ 9 glaçons toutes les 6 à 10 minutes. De quoi rafraîchir vos boissons en un clin d’œil !

Cette machine est équipée d’un panneau de contrôle LCD très intuitif, qui vous permet de choisir entre deux tailles de glaçons : petits ou grands. De plus, elle est dotée d’un système d’arrêt automatique lorsque le niveau d’eau est bas ou que le bac à glaçons est plein. Pratique, n’est-ce pas ?

Mais ce n’est pas tout. La machine à glaçons Vevor est conçue avec un réservoir à 3 couches et une coque en ABS de haute qualité, ce qui la rend robuste et durable. Elle est également facile à nettoyer et peut contenir jusqu’à 700 g de glaçons, soit environ 70 pièces.

Enfin, cette machine est très compacte, ce qui la rend idéale pour les familles, les bars, les cafés, les fêtes, les restaurants, les hôtels, les épiceries et bien d’autres lieux encore. Et le meilleur pour la fin : son prix est de 118,99€, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Et en bonus, un code promo de 5% : LCDG5AFF.

Alors, prêt à dire adieu à la corvée des glaçons ? Avec la machine à glaçons Vevor, vous aurez toujours des glaçons à portée de main pour rafraîchir vos boissons pendant les chaudes journées d’été.

Foncez la retrouver sur le site de Vevor juste ici.

Ecoflow Glacier – Le top du frigo portable ou Frigo de camping

Le réfrigérateur EcoFlow Glacier est un véritable allié pour l’été. Cet appareil polyvalent combine les fonctionnalités d’un réfrigérateur, d’un congélateur et d’une machine à glaçons, le tout alimenté par une batterie rechargeable et facilement transportable. Que vous partiez en camping, organisiez une soirée barbecue dans votre jardin ou cherchiez une solution de secours en cas de panne de courant, le Glacier est prêt à vous accompagner.

Avec son design élégant et robuste, le Glacier ne manque pas d’impressionner. Son corps principal presque noir est rehaussé d’accents gris argenté subtils, ajoutant une touche d’esthétisme à sa fonctionnalité. Malgré son poids conséquent, il est facile à déplacer grâce à ses poignées de transport robustes.

Le Glacier est doté d’un écran LCD brillant qui affiche toutes les informations nécessaires sur son fonctionnement. Sa machine à glace intégrée, une fonctionnalité rarement trouvée sur des appareils de ce type, produit des glaçons en seulement 12 minutes. De plus, son système de double compartiment de refroidissement permet de garder différentes catégories d’aliments à des températures distinctes, ajoutant une grande flexibilité à son utilisation.

En termes de performance, le Glacier ne déçoit pas. Sa capacité de réfrigération est impressionnante, et sa batterie, en mode économique, peut durer plusieurs jours en continu. Cependant, il est important de noter que l’utilisation de la machine à glaçons peut réduire la durée de vie de la batterie.

En somme, le EcoFlow Glacier est un choix attrayant pour ceux qui recherchent un frigo portable pour leurs aventures estivales. Cependant, son prix de 1199€ peut être un obstacle pour certains. Malgré cela, sa combinaison de design attrayant, de construction robuste et de fonctionnalités pratiques en fait un investissement qui vaut la peine d’être considéré.

Produit disponible sur Réfrigérateur congélateur EcoFlow GLACIER 38 L avec machine à glaçons, réfrigérateur de 12 V, réfrigérateur de voiture, glacière électrique pour camping-car, SUV, bateau, camping, voyages en voiture

Voir l'offre 999,00 €

Deux North – La clim haut de gamme

La climatisation Duux North 9K est une solution idéale pour ceux qui cherchent à rafraîchir leur intérieur pendant les chaudes journées d’été. Ce climatiseur mobile silencieux, qui offre également une fonction de chauffage, transforme votre pièce en un havre de fraîcheur.

Le North 9K se distingue par son design élégant et moderne. Sa finition grise claire mate s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur, ce qui vous permet de l’emporter partout où vous allez. De plus, il offre un confort optimal en toute saison, grâce à ses modes de refroidissement, de chauffage et de déshumidification.

Avec une capacité de refroidissement de 9 000 BTU, le North 9K peut refroidir des pièces jusqu’à 27 m². Il est donc parfait pour profiter d’une fraîcheur agréable, que ce soit dans votre salon, votre chambre ou votre bureau. De plus, grâce à sa minuterie de 24 heures et à son réfrigérant écologique, le North 9K est un choix intelligent pour une utilisation tout au long de l’année. Personnellement, ma petite chambre est un véritable frigo quand j’oublie de la couper l’après midi !

Le North 9K est également doté d’une fonctionnalité connectée. Vous pouvez contrôler les réglages et surveiller la température de la pièce via l’application intelligente gratuite Duux, compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa. Ainsi, vous pouvez garder le contrôle sur votre climatiseur, où que vous soyez.

Le North 9K de Duux est un climatiseur mobile qui offre une solution de refroidissement efficace et silencieuse pour votre intérieur. Avec son prix de 849,99€, il représente un investissement judicieux pour ceux qui cherchent à rester au frais pendant l’été.

A retrouver sur le site de Duux et en magasin (Darty, boulanger…)

Mini Frigo de bureau ou de voiture Vevor

L’été bat son plein et vous êtes au bureau ou dans votre chambre, transpirant, cherchant désespérément une gorgée de fraîcheur ? Imaginez avoir à portée de main un petit frigo stylé, juste assez grand pour garder vos boissons favorites au frais. Voilà ce que le mini-réfrigérateur VEVOR vous propose !

Ce n’est pas juste un gadget, c’est le compagnon idéal pour les journées chaudes. Avec sa capacité de 10 L, il peut contenir jusqu’à 12 canettes de 330 mL. Malgré sa petite taille, il est étonnamment spacieux à l’intérieur. Et le meilleur ? Il est ultra silencieux. Grâce à sa technologie de réduction du bruit, vous n’entendrez qu’un léger murmure, même dans les moments les plus calmes de la nuit.

Mais ce mini-frigo ne se contente pas de refroidir. Il a aussi une fonction de réchauffement, au cas où vous voudriez garder votre café ou thé au chaud. Et pour ceux qui sont toujours en déplacement, il est aussi un frigo de voiture, étant livré avec un cordon d’alimentation allume cigare. Emportez-le lors de vos road trips ou pique-niques !

En bref, le mini-réfrigérateur VEVOR n’est pas seulement pratique, il est aussi cool. C’est l’accessoire tendance à avoir cet été, que ce soit pour ajouter une touche de fraîcheur à votre bureau ou pour garder vos boissons préférées à portée de main dans votre chambre. Qui a dit que la fonctionnalité ne pouvait pas rimer avec style ? À retrouver sur le site officiel de VEVOR pour seulement 71,99€ un petit prix pour le service offert par ce mini-frigo ! Et en bonus, un code promo de 5% : LCDG5AFF.

Prêt à affronter la chaleur de l’été maintenant ?

Et voilà, notre tour d’horizon des indispensables pour survivre à la canicule qui est de retour ! Que vous soyez du genre à préparer des cocktails glacés avec la machine à glaçons Vevor, à partir en camping avec le frigo EcoFlow Glacier, à transformer votre salon en pôle Nord avec la clim Duux ou à faire le malin au bureau avec le mini-frigo VEVOR, on a pensé à tout et à tous. Alors, prêt à affronter la chaleur avec style ? N’oubliez pas votre crème solaire, hydratez-vous et… gardez la tête froide avec ces gadgets rafraîchissants !