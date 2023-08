Gamers à la peau douce : l’union surprenante de Gillette et Razer

Gillette, la plus grande marque de rasage masculin au monde, et Razer, la marque lifestyle pour les gamers, s’allient pour créer une collaboration unique dans l’univers du rasage et du jeu vidéo. L’annonce de cette union improbable fait onduler la communauté du gaming et des fans de rasage.

Le rasoi de demain signé Gillette et Razer

Une nouvellité baptisée GilletteLabs en édition limitée a été révélée, intégrant une barre exfoliante aux couleurs de Razer. Il sera disponible en magasins et en ligne dès la fin août. L’idée derrière cette collaboration est de sublimer l’expérience du rasage et du jeu vidéo en unissant les forces de ces deux marques iconiques du jeu vidéo et du rasage.

Le rasoir GilletteLabs inclut une barre exfoliante intégrée, marquée du fameux logo de Razer : le serpent à trois têtes. Des campagnes seront organisées lors des plus grands événements gaming de la planète, permettant aux fans de pouvoir échanger avec les marques.

Une collaboration annoncée de façon originale

La première évocation de cette collaboration remonte au 1er avril dernier. Razer a diffusé une vidéo présentant une souris de rasage, faisant croire à une blague de poisson d’avril. La vidéo a suscité un vif intérêt dans la communauté des gamers, consolidant ainsi l’idée de concrétiser ce partenariat prometteur.

Ayesha Durante, Vice-présidente, Responsable Marketing Monde chez Razer, a déclaré : « Cette collaboration entre deux géants a abouti à un design co-créé, mettant en avant le meilleur de Razer et de Gillette, avec une attention particulière portée à la qualité et la performance. »

Présentation du rasoir GilletteLabs

Le rasoir GilletteLabs offre un rasage net et précis en un seul passage. Sa barre exfoliante unique retire les impuretés, préparant ainsi la peau au passage des lames. La technologie FlexDisc épouse les contours du visage pour offrir l’expérience de rasage ultime de Gillette.

A la fois performant et élégant, le nouveau rasoir GilletteLabs avec barre exfoliante de couleurs Razer promet de faire des vagues dans le monde du rasage et du jeu vidéo.

