Microsoft pourrait céder les droits de jeux cloud d’Activision à Ubisoft

Microsoft souhaite ardemment obtenir l’approbation du Royaume-Uni pour son projet d’acquisition d’Activision Blizzard. Pour rappel, on parle d’un contrat de rachat d’une valeur de 68.7 milliards de dollars. Après une longue péripétie, il semblerait que Microsoft ait revu son projet d’accord avec Activision Blizzard.

En effet, Microsoft aurait proposé de transférer les droits des jeux cloud pour les anciens jeux d’Activision Blizzard et ceux à venir à Ubisoft. Apparemment, cette modification du projet d’accord viserait à apaiser les inquiétudes des régulateurs britanniques et à obtenir leur accord. En effet, ces régulateurs craignent que la nouvelle acquisition de Microsoft ne chamboule la concurrence.

Cependant, cette modification des termes de l’accord a ouvert une nouvelle enquête règlementaire au Royaume-Uni. Elle pourrait ne prendre fin que le 18 octobre 2023.

Microsoft est prêt à réduire ses avantages

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que cette restructuration de la transaction vise à répondre aux inquiétudes de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés sur l’impact de l’acquisition sur le streaming de jeux dans le cloud. De plus, il a expliqué que cette modification donnera à Microsoft « un ensemble plus restreint de droits ».

Par ailleurs, il ajoute que la signature d’un accord à la clôture de la fusion transfèrera « les droits de streaming cloud pour tous les jeux PC et console Activision Blizzard actuels et sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA ». Pour rappel, Ubisoft compte parmi les principaux éditeurs de jeux mondiaux. Apparemment, ces droits seront à perpétuité.

Quelles sont les répercussions de cet accord restructuré ?

Si les régulateurs approuvent cet accord restructuré, Microsoft ne pourra pas monopoliser les jeux Activision Blizzard sur Xbox Cloud Gaming. De plus, il ne pourra pas non plus contrôler exclusivement les conditions de licence de ces jeux sur les plateformes rivales.

Cependant, selon Brad Smith, « Ubisoft compensera Microsoft pour les droits de streaming cloud des jeux d’Activision Blizzard via un paiement unique et via un mécanisme de tarification de gros basé sur le marché. Y compris une option prenant en charge une tarification basée sur l’utilisation ». Il ajoute que cet accord donnera à Ubisoft « l’opportunité de proposer les jeux d’Activision Blizzard sur les services de cloud gaming exécutant des systèmes d’exploitation non Windows ».