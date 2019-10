Pas besoin de vous présenter Gillette, le leader des soins masculins. En Janvier dernier au CES 2019, la marque nous a présenté un rasoir peu commun. Un Rasoir chauffant pour une coupe annoncée moins irritante et plus facile. C’est déjà un succès aux USA et est arrivé en septembre dernier en France, explications.

Le rasoir chauffant

Inspiré des serviettes chaudes qu’utilisent les barbiers pour détendre la peau, ce rasoir permet de détendre la peau avant le rasage optimal.

Le rasoir 100% étanche dans un boitier en recharge sans fil s’accompagne des lames jetables. Ces dernières sont équipées d’une barre chauffante en acier inoxydable. En moins d’une seconde cette dernière chauffe à 50°C ou 43ºC. Pour un confort optimal, vous avez le choix de température. Elle permet de chauffer la peau avant le contact de la lame. La chaleur va ainsi aider à nettoyer le visage mais aussi adoucir le poil pour un rasage plus facile et plus lisse.

Nos recherches ont montré que les hommes aiment la sensation du rasage avec une serviette chaude. Mêlant design et technologie de pointe, le Rasoir Chauffant développé par GilletteLabs améliore véritablement l’expérience du rasage. Gary Coombe, président Monde de la division Grooming de P&G

Ainsi, en plus d’avoir un rasoir haut de gamme avec 5 lames, vous avez une expérience enrichie et plus agréable. Un rasage plus haut de gamme en quelque sorte.

Mais ce n’est pas tout de vous vendre ses performances. On l’a testé !

Prise en main du rasoir Chauffant Gillette

Habitué des tondeuses et des rasoirs jetable, ce fut pour nous un gros gap en avant de passer à un rasoir haut de gamme avec des têtes 5 lames et en bonus une partie chauffante.

Le rasoir est vendu dans une belle boite design et haut de gamme qui met en avant son atout principal, la chauffe. Il est vendu avec deux têtes de rasage et son socle de recharge.

Design et recharge

Un rasoir digne d’un élément de décoration pour votre salle de bain ! Réellement élégant et classe. Il va tenir debout tout seul sur son socle de recharge. Une recharge qui est d’ailleurs sans fil et qui s’opère grâce à un gros mais beau socle.

Ce dernier permet de mettre en avant le rasoir Gillette en le gardant à la verticale. Des lumières sont présentes lors de la recharge.

Il va se recharger en quelques heures pour permettre environ 6 rasages complets. Donc même en déplacement, il tiendra et vous pourrez l’utiliser pendant environ une semaine sans le recharger.

Il accompagnera parfaitement la décoration et le rangement de votre salle de bain !

Utilisation

L’utiliser est tout simple, il s’utilise comme un rasoir classique avec un petit plus. Un bouton on/off qui permet d’allumer la barre chauffante intégrée aux lames.

Tout se passe comme avec un rasoir classique au final. On met de la crème et on se rase. Mais à la différence d’avoir une douce sensation chaude contre sa peau. Il est totalement étanche donc aucun problème pour le nettoyer après. Une fois fini, on le pose sur son dock et il se recharge tranquillement.

Notre avis sur le rasoir chauffant de Gillette

La différence entre un rasoir jetable et un rasoir haut de gamme est vraiment flagrante. Un peu comme la publicité le dit, je ne retournerai plus sur un rasoir jetable. Le confort que l’on peut avoir avec des lames de qualité et une tête pivotante est beaucoup trop intéressant.

La barre chauffante est un apport non des moindres. Elle permet de lisser la peau et d’aider au bon fonctionnement de votre crème à raser. La sensation est vraiment agréable et moi qui ai l’habitude d’avoir la peau irritée, c’est fini avec ce Rasoir chauffant de Gillette. Pour un rasage quotidien, c’est absolument parfait. La lame chauffante est très agréable à l’utilisation quotidienne.

Au niveau des prix, ils sont un peu plus irritants. Le rasoir de base avec 2 lames est à 199,95€. Les lames sont très abordable sachant qu’elles sont faites pour durer, 4 lames pour 25€. Mais sachant que la chaleur va permettre d’adoucir votre poil, on peut espérer une durée de vie des lames plus longues.

Vous pouvez l’acheter sur Darty pour 199€.