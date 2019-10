Western Digital annonce de nouvelles solutions de stockage NAS !

Western Digital, un des leaders dans le domaine du stockage de données annonce trois nouveaux produits de stockage dans la gamme Red, spécialement conçus pour une utilisation NAS alliant performance, durabilité accessibilité et capacité.

Le SSD au service du NAS.

Parmi ces 3 produits annoncés figurent les tout premiers SSD WD Red, qui permettent d’étendre les performances ainsi que les capacités de cache dans un NAS hybride.

De plus, du matériel durable, rapide, et de grande capacité sont très recherchés depuis l’expansion des réseaux 10 GbE (10 Gigabite Ethernet).

Ainsi pour répondre à la demande, Western Digital allie sa gamme Red, à la technologie SSD. Évitant ainsi les ralentissements du à un manque de cache dans un système NAS hybride.

Caractéristiques des nouveaux produits.

Western Digital SA500 SSD SATA

Le SSD SA500 SATA, offre des capacités de stockage de 500 Go à 2 To au format M.2, et jusqu’à 4 To sur le format 2,5″.

Cela permet de créer notamment un environnement permettant un accès rapide aux fichiers fréquemment utilisés.

Ainsi, grâce à son endurance,exemplaire pour les opérations de lecture-écriture, ce SSD peut prendre en charge les bases de données, le rendu photo, ainsi que le montage vidéo 4K et 8K.

Western Digital Red NAS Hard Drive

Le Red NAS Hard Drive, travaille en complément du WD Red SA500 SSD.

Sa capacité de stockage s’élève jusqu’à 14 To, assure un taux de charge de travail jusqu’à 180 To/an.

Western Digital Red Pro NAS Hard Drive

Disque dur renforcé, offrant jusqu’à 14 To de capacité, destine le Red Pro NAS aux applications NAS professionnelles,.

De plus, g râce aux technologies 3D Active Balance Plus et NASware 3.0, le Red pro possède une fiabilité exceptionnelle.

Prix et disponibilité.

Au format M.2, le SA500 se décline dans des capacités de 500 Go à 2 To.

Proposé à des tarifs compris entre 72 et 297 dollars (prix en euros à venir).

Tandis que le format 2,5″ est lui décliné dans des capacités de 500 Go à 4 To, à des tarifs compris entre 75 à 600 dollars (prix en euros à venir).

Cependant, ils ne sont disponibles qu’aux Etats-Unis pour le moment.



Le disque dur Red NAS est annoncé au tarif de 539 €, dans sa version 14 To.

Proposé au tarif de 629 € en capacité 14 To, pour la gamme Red Pro.

Par contre, ils seront disponibles au niveau mondial qu’à partir du mois de novembre.