L’iPhone SE 2022 reprendrait le design de l’iPhone XR avec la 5G

La nouvelle série d’iPhone 13 à peine sortie, de nouvelles rumeurs à propos des prochains smartphones d’Apple commencent à apparaitre, notamment concernant le prochain iPhone SE de 2022.

Un nouveau design pour l’iPhone SE

D’après MyDrivers, un média chinois tirant généralement ses informations des lignes de production et fournisseurs d’Apple, le prochain appareil d’entrée de gamme reprendrait le design de l’iPhone XR sorti en 2018. Il abandonnerait donc les grosses bordures de l’iPhone 8 pour adopter un design plus moderne, « borderless » et avec une encoche. Pour rappel, l’iPhone XR était équipé d’une dalle de 6,1 pouces, une taille utilisée par Apple depuis quelques années maintenant.

MyDrivers évoque cependant la possibilité que le capteur d’empreintes soit logé cette fois-ci sur la tranche de l’appareil.

Le dernier modèle avec un écran LCD

MyDrivers confirme également qu’il embarquera un écran LCD, mais qu’il s’agira du dernier smartphone d’Apple à proposer cette technologie. Sans surprise, le téléphone bénéficierait du SoC A15 Bionic des iPhone 13, et donc de la compatibilité avec la 5G.

Un précédent rapport faisait état de l’intégration d’un lecteur d’empreintes latéral sur cet iPhone SE, sans doute afin de ne pas avoir à l’équiper des coûteux scanners TrueDepth 3D nécessaires à Face ID et de conserver un tarif contenu. Si c’est le cas, Apple pourrait abandonner l’encoche pour un poinçon, ce qui augmenterait radicalement la surface de l’écran.

Toujours selon MyDrivers, le smartphone serait dévoilé par Apple au printemps et pourrait être proposé à 3299 yuans, soit 445 € hors taxes dans sa version 64 Go de stockage. Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir plus sur cet iPhone SE à mesure que nous approchons de l’année prochaine. Apple devrait dévoiler son smartphone au cours du premier semestre de 2022, aux côtés de nouveaux AirPods Pro 2 et l’iMac de 27 pouces.

Découvrez aussi notre dernier article sur l’iPhone SE 3 : le dernier modèle avec un écran LCD !