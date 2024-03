Nouveaux jeux à découvrir sur Xbox Game Pass !

Amateurs de jeux vidéo, tenez-vous prêts ! Il est temps de vibrer avec les tous nouveaux titres qui arriveront sur la célèbre plateforme de Microsoft, le Xbox Game Pass très prochainement. Du palpitant Diablo IV aux intrigantes Open Roads et The Quarry, votre passion pour le jeu est sur le point d’être parfaitement assouvie.

De nouveaux jeux captivants à l’horizon

Vous êtes du genre à frissonner en combattant des hordes de démons ? Diablo IV et Evil West sont fait pour vous et attendent de mettre votre courage à l’épreuve. Pour ceux qui préfèrent mener l’enquête et aiment se faire peur, The Quarry et Open Roads devraient combler toutes vos attentes.

Et si le vrombissement des moteurs fait battre votre cœur plus vite, réjouissez-vous car F1 23 et Hot Wheels Unleashed – 2 Turbocharged sont prêts à prendre le départ ! Des sensations fortes garanties à bord de ces bolides.

Qu’il s’agisse de Lightyear Frontier, arrivé dès aujourd’hui ou de Ark: Survival Ascended, prévu pour le 1er avril. Le timing de ces sorties est prévu pour satisfaire votre soif de divertissement sans interruption.

Pour ceux qui cherchent de nouvelles expériences, misez sur les sorties du 28 mars. Avec le très attendu Diablo IV ou l’intrigant Open Roads. Mais n’oubliez pas Terra Invicta, une exclusivité d’aperçu de jeu qui arrive le 26 mars.

Des avantages pour les abonnés Xbox Game Pass

Comme si ces nouveautés ne suffisaient pas, de nouveaux avantages s’annoncent pour les possesseurs du Game Pass Ultimate. Avec du contenu supplémentaire dans Persona 3 Reload, Super Animal Royale et SMITE, votre abonnement n’a jamais été aussi rentable !

Ne tardez pas à découvrir ces nouvelles pépites, le frisson de l’aventure vous attend sur le Xbox Game Pass. Et n’oubliez pas, partager c’est aimer ! Faites découvrir ces nouveautés à vos amis et rassemblez-vous pour de nouvelles parties endiablées.