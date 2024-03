Xbox Game Pass en Mars : Avalanche de nouveautés excitantes et DLC captivants

Le Xbox Game Pass se renouvelle ! Le mois de mars apporte son lot de nouveautés avec des jeux allant de l’action SF dans Warhammer 40,000: Boltgun à l’agriculture spatiale dans Lightyear Frontier.

Nouveaux arrivants dans le Xbox Game Pass

Depuis sa création, le Xbox Game Pass a pour mission d’offrir à ses utilisateurs une variété de jeux, destinés à tous les types de joueurs. Le mois de mars ne déroge pas à cette règle. Parmi les nouveautés, on compte le jeu de stratégie Warhammer 40,000: Boltgun, déjà disponible, et PAW Patrol World à partir du 7 mars. Pour les fans de Bob l’éponge, le jeu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sera disponible le 12 mars.

D’autres jeux notables rejoindront le catalogue plus tard dans le mois. Ainsi, Control Ultimate Edition sera lancé le 13 mars, suivi du troisième volet de la série No More Heroes, le 14 mars. Les futurs agriculteurs spatiaux pourront commencer à cultiver leurs terres extraterrestres dans Lightyear Frontier à partir du 19 mars, la même date que le jeu de sport MLB The Show 24.

Nouveau DLC Age of Empires II: Definitive Edition

Le Xbox Game Pass ne propose pas uniquement des jeux, mais aussi des contenus téléchargeables (DLC). C’est ainsi qu’à partir du 14 mars, les amateurs de stratégie pourront se procurer le nouveau DLC pour Age of Empires II: Definitive Edition – Victors and Vanquished. Ce pack comprend 19 nouveaux scénarios solo et de nouvelles musiques. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le Microsoft Store et Steam, avec une remise de 15%.

En somme, le mois de mars marque l’arrivée d’une foule de nouveautés sur le Xbox Game Pass, promettant des heures de jeux aux membres du service. Alors, quel sera votre prochain jeu ? Faites-nous part de vos avis et n’hésitez pas à partager cet article avec vos amis gamers.