OnePlus 10 Pro : lancement en Europe le 31 mars 2022

Enfin ! Près de 3 mois après son annonce et commercialisation en Chine, le OnePlus 10 Pro arrive à l’internationale. La marque vient en effet d’annoncer une conférence de lancement pour son dernier smartphone haut de gamme en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Ainsi, nous apprenons que cet évènement se tiendra le 31 mars 2022 à 15 h (heure française).

Lancement international du OnePlus 10 Pro le 31 mars

Le 11 janvier 2022, OnePlus est venu annoncer son tout nouveau haut de gamme en Chine : le OnePlus 10 Pro. Peu d’informations sur l’appareil ont ensuite été partagées par la marque. En effet, nous avons uniquement appris le lancement d’une version blanche du smartphone fin février.

Trois mois plus tard, le marché européen n’y a toujours pas eu droit. Bonne nouvelle, une conférence de lancement pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Inde vient d’être annoncée pour le 31 mars 2022 15 h, heure française. La fiche technique de cette version internationale devrait logiquement s’apparenter à la version chinoise.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro profite d’une dalle AMOLED E4 de 6,7 pouces avec une définition QHD+ et la technologie LTPO 2.0 permettant de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement entre 1 Hz et 120 Hz ; un processeur Snapdragon 8 Gen 1 ; 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 ; 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire SuperVOOC Flash Charge 80 W ou sans fil AirVOOC Wireless Flash Charge de 50 W ; ou encore un module photo signé Hasselblad avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx avec un champ de vision à 150° ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique 3x. Deux coloris devraient être proposés au lancement en Europe : vert et noir.

