Le Huawei Nova 9 SE arrive en France : capteur photo 108 Mpx et charge rapide 66 W pour 349 €

Huawei continue de faire son grand retour à l’internationale. Le constructeur chinois vient en effet d’annoncer l’arrivée du smartphone Nova 9 SE sur le marché français pour le 9 avril 2022. À travers ce milieu de gamme, une fiche technique somme toute convaincante avec notamment un écran 90 Hz, une charge rapide 66 W ou encore un capteur photo principal de 108 Mpx. Les seules mauvaises nouvelles, dues aux restrictions américaines, sont l’absence d’une connectivité au réseau 5G et des services Google.

La fiche technique du Huawei Nova 9 SE

En cette année 2022, Huawei est venu lancer dans l’Hexagone deux haut de gamme : le P50 Pro et le P50 Pocket. Auparavant, la firme chinoise avait commercialisé en octobre 2021 le Nova 9 sur le marché français. Place maintenant à une déclinaison de ce milieu de gamme : le Nova 9 SE.

Avec un prix agressif de 349 €, Huawei vient ainsi proposer un smartphone muni d’une dalle IPS de 6,78 pouces avec une définition FHD+ de 2 388 par 1 080 pixels ainsi qu’un taux de rafraichissement de 90 Hz et d’échantillonnage tactile de 270 Hz. À noter, les bordures de 1,05 mm permettent de profiter d’un ratio d’écran de 94,85 %.

Dans les entrailles du Huawei Nova 9 SE, nous retrouvons une puce Snapdragon 680 4G. Le réseau 5G ne sera ainsi pas accessible sur ce modèle. À titre de comparaison, c’est le même processeur que le Redmi Note 11 de Xiaomi. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne sont en plus de la partie. Côté alimentation, le smartphone dispose d’une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. Cela permet ainsi de charger le Huawei Nova 9 SE de 0 à 60 % en 15 minutes ou à 100 % en 36 minutes.

Pour finir, la partie photo se compose d’un module photo arrière avec capteur principal Samsung HM2 de 108 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx ; ainsi que d’une caméra selfie de 16 Mpx. Annoncé en trois coloris, Midnight Black, Pearl White et Crystal Blue, le Huawei Nova 9 SE sera disponible le 7 avril 2022 en France au prix de 349 €.