Stadia Pro : les jeux offerts par Google en avril 2022

La fin du mois de mars approche à grands pas. Pour l’occasion, Google est venu annoncer les nouveaux jeux vidéo offerts via son abonnement Stadia Pro en avril 2022. Proposé à 9,99 € par mois, le service permet de profiter via le cloud gaming d’une bibliothèque composée d’une cinquantaine de titres. Le mois prochain, la firme américaine compte notamment y ajouter gracieusement World War Z : Aftermath ; Deliver Us The Moon et City Legends : The Curse of the Crimson Shadow ; Ys IX : Monstrum Nox ; et Chicken Police – Paint it RED.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en avril 2022

En mars 2022, Google est venu ajouter cinq nouveaux jeux à son service Stadia Pro, dont Dakwood, Darksiders Genesis ou encore Adam Welfe. Étant donné qu’il reste seulement quelques jours au mois de mars, Google s’est empressé d’annoncer les nouveaux jeux qui seront disponibles gratuitement grâce à son abonnement cloud gaming en avril 2022 :

World War Z : Aftermath ;

Deliver Us The Moon et City Legends : The Curse of the Crimson Shadow ;

Ys IX : Monstrum Nox ;

Chicken Police – Paint it RED.

Si ces titres ne vous disent rien, voici une brève présentation de chacun d’entre eux. World War Z : Aftermath est un jeu de tir coopératif où vous devrez vous frayer un chemin entre des hors de zombies. À noter, il est jouable en coopération avec jusqu’à trois amis ou seul avec des coéquipiers IA.

Deliver Us The Moon et City Legends : The Curse of the Crimson Shadow est quant à lui un thriller de science-fiction vous plongeant dans un futur apocalyptique où toutes les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Après que l’Agence spatiale mondiale ait exploité une nouvelle source d’énergie prometteuse sur la lune, toutes les communications avec la Terre ont cessé et la source d’énergie a été perdue. « Des années plus tard, vous assumez le rôle du dernier astronaute de la Terre en mission pour enquêter sur ce qui s’est passé et sauver l’humanité ».

Pour finir rapidement, Stadia Pro accueille en avril 2022 Ys IX : Monstrum Nox, un action-RPG où vous incarnez Adol Christin, un humain transformé en « Monstrum » apprenant à utiliser ses nouveaux pouvoirs afin de rester en vie et s’échapper de la prison de Balduq ; et Chicken Police – Paint it RED, un jeu d’aventure policière où vous mènerez l’enquête dans un monde où les protagonistes ont des corps humains et des têtes d’animaux.

Dernier point à noter, les jeux suivants partent de Stadia Pro en avril 2022 : Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Moonlighter, DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure et Crayta: Premium Edition.