Le Huawei P50 Pocket arrive en France pour concurrencer le Galaxy Z Flip 3

Huawei vient d’officialiser son P50 Pocket pour le marché français. Il tentera de faire face au Galaxy Z Flip 3 de Samsung dont le format pliable à clapet est inspiré.

Huawei officialise le P50 Pocket, son premier smartphone à clapet

Huawei vient d’annoncer son nouveau smartphone haut de gamme en France, le Huawei P50 Pocket embarque un processeur Snapdragon 888 qui, comme son grand frère le Huawei P50 Pro, ne proposera malheureusement pas la 5G ni les services Google. Des absences qui s’expliquent, toujours, par les restrictions imposées à Huawei par le gouvernement américain.

Premier modèle pliable à clapet de la marque, il est doté d’un écran principal déplié de 6,9 pouces avec une définition Full HD+, accompagné d’un petit écran tactile de 1,04 pouce au dos.

Animé par un Snapdragon 888, le P50 Pocket tourne sous l’interface EMUI 12. Comptez sur 8 à 12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage selon la version choisie : blanche ou premium.

Un smartphone résolument haut de gamme

Sur le plan esthétique, il a l’avantage de ne laisser aucun interstice au milieu quand il est replié. Les deux moitiés du smartphone sont vraiment parfaitement collées l’une à l’autre.

Smartphone de la gamme P oblige, la partie photo du P50 Pocket n’est pas en reste. On retrouve ce qu’on a vu sur le P50 Pro, sans le téléobjectif. Le capteur principal reste un des nouveaux capteurs True-Chroma du constructeur chinois, la principale différence étant la résolution de seulement 40 Mégapixels contre 50 Mégapixels pour le P50 Pro.

Le Huawei P50 Pocket Premium Edition est lancé mercredi 26 janvier à 14 h au prix conseillé de 1599 euros. La version blanche sera quant à elle proposée au tarif de 1299 euros à partir du 1er mars.

