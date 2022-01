Huawei Watch GT Runner : une montre connectée pour les sportifs sous HarmonyOS

Huawei vient d’annoncer l’arrivée en France de sa nouvelle montre connectée dédiée aux sportifs, la Huawei Watch GT Runner.

Une nouvelle montre connectée dédiée aux sportifs

Lors de la conférence du 26 janvier 2022, Huawei a présenté sa nouvelle smartwatch, aux côtés des P50 Pro et P50 Pocket.

La Huawei Watch GT Runner succède à la Watch GT 3, lancée à l’automne dernier en France. On y retrouve des caractéristiques très similaires avec HarmonyOS embarqué, un écran OLED de 1,43 pouce de diamètre avec une densité de 326 pixels par pouce, une bordure en céramique autour de l’écran avec une couronne rotative en titane sur le côté droit.

Au dos, la GT Runner embarque un nouveau cardiofréquencemètre : TrueSeen 5.0. Il est accompagné par un oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Il sera possible d’obtenir des données comme la charge d’entraînement, le seuil lactique, le temps de récupération ou le score de VO2Max.

Pour le suivi, la montre est compatible GPS, mais aussi Galileo, Glonass, BDS et QZS. De plus, Huawei indique avoir changé l’emplacement des antennes du GPS pour améliorer la qualité du signal.

Huawei promet jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Huawei promet une autonomie de 14 jours, avec le suivi de la fréquence cardiaque en permanence, ce qui est bien supérieur à ce que proposent les concurrents du marché. Côté réseau, on retrouvera du Bluetooth 5.2 pour la connexion avec le smartphone (HarmonyOS, Android et iOS) et du NFC pour le paiement sans contact.

La Huawei Watch GT Runner sera disponible dès ce mercredi en deux coloris : noir et gris. Elle est proposée à 299,99 euros, soit un prix supérieur à celui de la Huawei Watch GT 3, proposée à 229 ou 249 euros selon la version.

