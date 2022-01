Huawei officialise le P50 Pro en France : un smartphone qui mise tout sur la photo

Huawei vient d’officialiser son P50 Pro sur le marché français. C’est un smartphone ultra-haut de gamme, équipé d’un système de caméras à doubles matrices, d’un écran OLED 120 Hz et d’un Snapdragon 888 version 4G.

Le nouveau flagship de Huawei débarque en France

Le constructeur chinois Huawei vient d’annoncer en France son nouveau smartphone ultra haut de gamme, le P50 Pro.

De nom ne vous est peut-être pas inconnu, etbpour cause : Huawei a dévoilé ses P50 et P50 Pro en Chine l’été dernier. Ces deux modèles étaient alors équipés d’Harmony OS. Pour cette nouvelle version, le fabricant a fait le choix d’Android 11.

Ce smartphone reprend donc les mêmes caractéristiques que son homologue chinois, mais change simplement d’OS. Conséquence de l’embargo américain, il ne bénéficie ni de la 5G, ni des services Google… Mais attardons-nous plutôt sur ses atouts.

Huawei adopte un design tout en rondeurs marqué à l’avant par un écran poinçonné et incurvé, à l’arrière par un module photo composé de deux blocs circulaires et sur les côtés par des bords arrondis. D’ailleurs, le design rappelle celui du Nova 9 que nous avons testé récemment.

Le Huawei P50 Pro embarque un écran OLED de 6,6 pouces avec une définition de 1228 x 2770 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La charge rapide de la batterie de 4360 mAh est de 66W en filaire et 50W en sans-fil, ce qui promet une charge largement sous les 45 minutes.

Le P50 Pro, roi de la photo

Avec ce P50 Pro, Huawei met le paquet sur la photo et présente sa technologie Dual-Matrix, une association matérielle et logicielle à la pointe de l’innovation.

Au total, le P50 Pro compte quatre capteurs dont deux baptisés True-Chroma (un de 50 Mpx et un de 40 Mpx). Plus grands et capables de capter plus de lumière, ils promettent de révolutionner la photo sur smartphone. Tous deux sont associés à un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx. De plus, l’ensemble des optiques est constitué de verre, tandis que la concurrence utilise du plastique.

Coté logiciel, le nouveau moteur de traitement Huawei XD Fusion Pro qui permet une précision colorimétrique 20% supérieure au moteur de l’année dernière et de capturer le spectre ambiant avec une efficacité accrue de 50%.

Le Huawei P50 Pro est disponible dès le 26 janvier à 14 h au prix de 1199 euros. Deux coloris sont proposés : Cocoa Gold et Golden Black.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Huawei Nova 9 : peut-on se passer des services Google ?