Blizzard annonce un jeu vidéo de survie juste après son rachat par Microsoft

Cela fait maintenant un moment que Blizzard n’est pas venu annoncer une nouvelle licence. En effet, la dernière en date était Overwatch durant l’année 2016. Quelques jours après le rachat de Blizzard/Activision/King par Microsoft, le studio vient de lever subtilement le voile sur un nouveau projet : un jeu vidéo de survie.

Blizzard prépare un jeu vidéo de survie

L’annonce d’une nouvelle licence est un moment important pour les éditeurs de jeu vidéo. Cette période est en effet le moment parfait pour recruter de nouveaux talents dans leurs équipes de développement. Cela a notamment était le cas pour le studio Respawn Entertainment pour ses nouveaux jeux dans l’univers de Star Wars. Chez Blizzard, l’annonce d’un nouveau jeu de survie a aussi pour objectif d’attirer de nouveaux développeurs. Cependant, cette situation, somme toute similaire, tend beaucoup à combler les problèmes de l’entreprise depuis quelque temps.

En effet, Blizzard/Activision est face à des difficultés d’acquisition et de rétention de talents. Cela vient ainsi causer de nombreux retards de développement pour de nombreux jeux. Cette situation est notamment due aux départs des employés face aux divers problèmes juridiques du groupe, privilégiant ainsi des emplois plus compétitifs dans d’autres structures. Comme le souligne The Verge, l’annonce de cette nouvelle IP fait penser à celle d’Overwatch 2 quelque temps après une polémique autour du bannissement d’un joueur du jeu vidéo Hearthstone. Il est cependant impossible de savoir si le timing de l’annonce de cette nouvelle licence par Blizzard était délibéré ou fortuit.

Dans son billet de blog, Blizzare que le jeu vidéo de survie sera disponible sur console et PC. On ne sait cependant pas si le récent rachat du studio par Microsoft permettra à cette licence de paraitre sur PlayStation. Dans les détails, il est précisé que ce jeu vidéo offrira « un voyage vers un tout nouvel univers » étant « rempli de héros que nous devons encore rencontrer, d’histoires qui doivent encore être racontées et d’aventures qui doivent encore être vécues« . Une chose est sûre, il va falloir encore patienter un bon moment avant de pouvoir jouer à ce nouveau jeu de survie…