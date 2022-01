Netflix Gaming : deux nouveaux jeux iOS et Android arrivent en janvier 2022

L’entrée de Netflix dans le monde des jeux vidéo semble encore assez timide. Pour le moment uniquement disponible sur iOS et Android, le catalogue vient en effet de grimper à 12 jeux pour smartphones grâce à deux nouveaux titres ajoutés cette semaine : Arcanium : Rise of Akhan et Krispee Street. L’occasion pour les abonnés de faire part de stratège et de curiosité.

Les nouveaux jeux Netflix Gaming de janvier 2022

Début novembre 2021, Netflix est venu lancer son service gaming à destination de ses abonnés. Uniquement disponible pour les possesseurs de smartphones et tablettes Android, la plateforme de streaming américaine a rapidement rendu disponible son service sur iPhone et iPad. Après avoir ajouté les jeux Bowling Ballers ainsi que Asphalt Xtreme durant le mois de décembre, la plateforme est de retour en janvier 2022 avec deux autres jeux.

Commençons les présentations, le catalogue de Netflix Gaming vient s’agrémenter de Arcanium : Rise of Akhan, un jeu de stratégie développé par Rogue Games et empruntant de nombreux éléments du jeu de cartes Hearthstone ou encore Magic: The Gathering. De ce fait, cartes, héros et compétences viendront vous aider à vaincre vos adversaires. De son côté, Krispee Street, développé par le studio derrière Teeter (Up), Bowling Ballers et Shooting Hoops, vient offrir un moment de détente dans un jeu vidéo où l’objectif est de retrouver des objets cachés dans une image.

Grâce à ces deux nouveaux titres, Netflix Gaming vient ainsi compter une douzaine de jeux vidéo pour ses abonnés disposant d’un smartphone ou une tablette tournant sous Android ou iOS. Pour le moment, le service ne se veut pas très convaincant pour les joueurs. En effet, il embarque beaucoup de jeux simplistes, et principalement arcades. La variété face à Apple Arcade ou encore le Google Play Pass semble ainsi encore assez timide.

