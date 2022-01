WhatsApp : la double authentification arrive sur PC

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle version de son client web et desktop qui devrait apporter la double authentification. Cette nouvelle fonctionnalité, déjà disponible sur mobile, protégera davantage les utilisateurs contre le piratage de leurs comptes.

WhatsApp améliore la sécurité de ses clients Web et Desktop

Le site WABetaInfo, qui fouille dans l’application de WhatsApp pour dénicher les nouveautés à venir, a repéré une nouvelle option en préparation. Toujours en quête de proposer une sécurité optimale à ses utilisateurs, WhatsApp prévoit une option qui permettra d’activer la vérification en deux étapes sur l’application PC/Mac et la version Web.

Déjà disponible depuis longtemps sur les applications mobiles iOS et Android, cette double protection demande l’inscription d’un code PIN au lancement de l’application. Ainsi, la sécurité est renforcée et cela protège les accès indésirables aux conversations.

La capture d’écran montre qu’il sera facile de désactiver la fonction ou de changer le code PIN. Il sera aussi possible de définir une adresse mail de secours qui servira si vous avez oublié votre code PIN et que vous ne pouvez plus vous connecter.

Un code PIN personnel pour se connecter

WABetaInfo précise : “Lors de l’enregistrement de votre compte WhatsApp, après avoir saisi le code à 6 chiffres, un code PIN personnel sera nécessaire pour se connecter au compte. WhatsApp veut faciliter la gestion de la vérification en deux étapes partout, donc ils travaillent sur l’introduction de la fonctionnalité sur le client web/bureau dans une future mise à jour”.

La fonctionnalité est en test actuellement, mais il n’y a pas d’information quant à la disponibilité pour tout le monde. On peut imaginer qu’elle arrivera d’ici à quelques mois, lorsqu’elle sera prête. WhatsApp n’a pas encore communiqué publiquement sur le sujet.

