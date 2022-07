Test – Asus Vivobook 13 Slate OLED : un 2-en-1 abordable, mais perfectible

De nos jours, les appareils portables sont légion. Là où un smartphone peut pêcher par la taille de son écran, l’ordinateur 2-en-1 se propose en tant que bon compagnon. Que ce soit pour regarder des vidéos, avoir un œil sur une recette de cuisine ou encore pour une utilisation bureautique / graphisme, de nombreux usages sont possibles. C’est ce qu’a bien compris Asus avec son nouvel ordinateur 2-en-1 très abordable, le Vivobook 13 Slate OLED.

Unboxing & Design

Nous avons eu entre les mains un pack, se trouvant à la Fnac par exemple, et contenant un stylet supplémentaire (non présent dans les packs plus classiques). Pour le reste, cet ordinateur est fourni avec son chargeur en USB-C, un socle permettant de faire tenir l’ordinateur et pour finir un clavier est également de la partie. Ce dernier viendra se brancher très facilement par le dessous. Il pourra également faire office de protection d’écran quand il est rabattu.

Le design de cet Asus Vivobook 13 Slate OLED est plutôt agréable à l’œil et le tout propose une bonne prise en main. Le bouton Power se situe sur la tranche supérieure et tombe sous le doigt assez naturellement. La tranche droite accueille les boutons de volumes tandis qu’à l’opposé, nous retrouvons toute la connectique. Cette dernière est composée de deux ports USB-C (permettant la recharge), d’une prise jack 3.5 mm ainsi qu’un lecteur de carte microSD. Un package un peu léger, mais qui pourra facilement s’étoffer grâce à un dongle USB-C. Ce dernier permettra de rajouter des écrans, d’y ajouter de l’Ethernet, etc. Comme mentionné plus tôt, nous avons la connectique du clavier sur la tranche inférieure. Il est également important de noter la présence de deux haut-parleurs, compatible Dolby Atmos.

Un très bel écran OLED

Le point fort de cet ordinateur 2-en-1 est sans aucun doute le très bel écran OLED de 13.3″. Il offre une résolution Full HD (1920x1080p), largement suffisant pour un écran de cette taille. Vous commencez à le savoir, l’OLED permet d’offrir une très belle qualité d’image. L’Asus Vivobook 13 Slate OLED dispose donc d’un confort visuel très bon, que ce soit pour de la vidéo ou de la petite retouche photo. La luminosité est le seul point un peu gênant dans le sens où cette dernière pourrait être un peu plus performantes, d’autant plus lors d’un usage extérieur.

Un 2-en-1 parfait pour le Home Entertainment

Ce qui anime cet ordinateur peut faire sourire au premier abord. En effet, c’est un simple processeur Intel Pentium Silver N600, accompagné de 8 Go de mémoire RAM. Côté stockage, il faudra compter sur 128 Go de SSD. Un peu léger, mais largement suffisant pour l’usage d’un ordinateur comme celui-ci. En effet, point de jeux ou autre à installer, mais un usage plutôt porté sur le Home Entertainment. Par exemple, regarder Netflix tout en faisant la cuisine, ou en se baladant dans votre maison. Un usage qui n’est plus guidé par un fort besoin de puissance. Le point d’orgue se veut plutôt situé au niveau de l’écran.

Et l’audio est également travaillé avec des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, fait en collaboration avec Harman Kardon. Cet Asus Vivobook 13 Slate OLED inclut également une spatialisation 7.1 du son pour augmenter l’immersion lors du visionnage d’un film ou d’une série. À l’usage, les haut-parleurs font un travail correct, sans être pour autant transcendants. Pour finir sur le côté technique, sachez qu’au vu de sa petite taille, le refroidissement est bien entendu passif. Cependant, il fait son office et l’ordinateur 2-en-1 ne souffrira pas de surchauffe durant son utilisation.

Conclusion

Au vu des nouveaux usages qui arrivent, principalement dus au COVID récemment, il va falloir s'attendre à voir le marché des ordinateurs inondé de ce genre d'ordinateur. En soi, ce petit Vivobook 13 Slate OLED n'est pas mauvais. Cependant, il pêche un peu trop selon moi à cause de son processeur. L'écran est vraiment très agréable, tandis que le son est correct pour un ordinateur à ce prix-là. Côté tarification, vous trouverez un pack à la FNAC se monnayant 599 €. Ce pack contient une housse ainsi qu'un stylet Asus Pen 2.0.