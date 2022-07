Netflix : s’abonner via l’application iOS et iPadOS sera bientôt possible

Netflix s’apprête à opérer un changement intéressant sur iOS et iPadOS. En effet, le service de streaming va prochainement permettre aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de souscrire à un abonnement via l’application… en quelque sorte. En effet, le processus ne sera pas 100 % intégré dedans, renvoyant uniquement vers une page externe. Cela permettra à la plateforme de jouir d’un avantage non négligeable : échapper à la commission de l’App Store.

Netflix s’extirpe de la commission de l’App Store

Proposer un abonnement ou des achats in-apps sur l’App Store ou le Play Store présente un problème financier conséquent pour les développeurs : une commission. Prise sur chaque vente, elle fait logiquement perdre de l’argent aux créateurs d’applications. Les choses commencent cependant à changer.

En effet, l’écosystème d’Apple commence à péniblement s’ouvrir, suite à de multiples contraintes juridiques l’obligeant désormais à proposer un moyen de paiement alternatif sur sa boutique d’applications. iOS 15.5 dévoilait ainsi que la firme à la pomme travaillait sur un système de paiement hors App Store. Ce dernier a pour but de réorienter les utilisateurs d’une application vers un lien externe, laissant ainsi la possibilité de rediriger vers une boutique externe.

Dans les détails, nous apprenions que ces nouvelles directives concernaient uniquement les Reader apps, soit les applications proposant « du contenu acheté ou par abonnement de type magazines, journaux, livres, audio, musique ou vidéo ». Vous l’aurez donc compris, Netflix redirige désormais les utilisateurs souhaitant s’abonner depuis ses applications iOS et iPadOS vers la page web de souscriptions.

Crédit : 9to5Mac

En effet, le bouton « S’abonner » fait son apparition sur l’application Netflix et informe qu’ils vont être redirigés vers un site web externe, soulignant au passage qu’Apple ne sera plus tenu pour responsable de la transaction effectuée, mais aussi de la gestion des abonnements.

Dans les détails, le message d’information (traduit depuis l’anglais) est le suivant : « Tous les comptes ou achats effectués en dehors de cette application seront gérés par le développeur ‘Netflix’. Votre compte App Store, les méthodes de paiement stockées et les fonctionnalités associées, telles que la gestion des abonnements et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n’est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des transactions effectuées avec ce développeur ».

Pour rappel, Netflix ne permettait plus de s’abonner depuis son application depuis 2018, notamment pour éviter de subir la commission de 30 % appliquée par Apple sur les abonnements (réduite à 15 % pour les abonnements récurrents après un an).

