Nanoleaf est une société innovante spécialisé dans l’éclairage connecté. Aujourd’hui la marque présente sa nouvelle gamme : Nanoleaf Essentials

Nanoleaf Essentials

Les Nanoleaf Essentials offrent un éclairage adaptatif et paramétrable que ce soit pour travailler, étudier à la maison, se relaxer ou créer une ambiance personnalisée afin de s’adapter à toutes les situations. Cette nouvelle gamme est ainsi dotée des blancs les plus lumineux de la catégorie de l’éclairage connecté.

Ampoule Essentials

Avec un large choix en termes de luminosité, l’Ampoule Essentials fournit l’éclairage blanc le plus puissant à toutes les températures de couleur (2700K-6500K). Avec une luminosité moyenne de 806 lumens et maximale de 1100 lumens. L’ampoule elle-même se distingue par sa forme unique à multiples facettes, ainsi imaginée pour un rendu lumineux agréable. L’ampoule Essentials affiche une durée de vie de 25 000 heures, de quoi la laisser allumée pendant quasiment 3 ans non stop ! Parmi les 16 millions de couleurs proposées, il y en aura forcément une adaptée à chacun !

Lightstrips Essentials

Les Lightstrips Essentials ont été spécialement conçus avec quatre LED blanches par ensemble (deux blancs chaud et deux froids). Chaque Lightstrip contient 21 ensembles de LED par mètre, et grâce à des bandes lumineuses de 2 mètres et des extensions d’1 mètre, chaque bande peut être facilement coupée pour s’adapter à l’espace de chacun. Les utilisateurs ont également l’option d’étendre la longueur jusqu’à 10 mètres tout en conservant un flux lumineux optimal (2000 -2200 lumens).

Connectivité

La gamme Essentials est pour le moment exclusivement lancés dans les Apple stores à travers le monde. Les Nanoleaf Essentials sont les premiers éclairages connectés grand public à fonctionner avec HomeKit Thread de l’Apple HomePod mini. Avec Thread, les utilisateurs bénéficient d’une connectivité optimisée, de plus de possibilités de contrôle ainsi que de créer des horaires personnalisés. Thread permettra aussi l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’intégration de futures mises à jour. Les utilisateurs seront également en mesure de configurer les Essentials avec le Bluetooth.

Les Essentials offrent donc un éclairage connecté simple et intuitif, sans avoir besoin d’un Hub supplémentaire ou d’un pont de connexion. Les Nanoleaf Essentials peuvent être contrôlés avec l’application Nanoleaf, l’application HomeKit ainsi que Google Assistant, et les Lightstrips possèdent également un contrôleur manuel pour un usage plus simple.

Nanoleaf Essentials – Ampoule

Prix

Les Nanoleaf Essentials sont affichés au prix suivant :

Lightstrips Essentials : 49,99€

Ampoule Essentials : 19,99€

Pour plus d’informations concernant Nanoleaf, rendez-vous sur le site officiel.