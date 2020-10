Du nouveau chez Nanoleaf avec les Shapes Triangles et Mini Triangles !

Publicité

Nanoleaf, la société qui crée des solutions d’éclairage intelligentes et économes annonce aujourd’hui les Shapes Triangles et Mini Triangles.

Nouvelles formes Nanoleaf

Ces nouvelles formes de la gamme Shapes sont désormais interopérables grâce à la technologie exclusive Connect+. Cette dernière permet notamment aux utilisateurs de connecter pour la première fois, différentes formes de panneaux. Combiner toutes les formes de la gamme Shapes permet aux utilisateurs de repousser les limites de leur créativité.

Nanoleaf Shapes – 7 Hexagones 3 Triangles 10 Mini triangles

Les utilisateurs ont la possibilité de créer des choses simples en connectant plusieurs panneaux d’une seule forme. Mais aussi de mélanger et d’assortir différentes formes de panneaux pour créer de véritables mosaïques d’éclairage.

Nanoleaf Shapes Triangles et Triangles Mini

Les Mini Triangles ouvrent encore plus de possibilités de création même pour des petits espaces.

Nanoleaf – Mini triangles

Repensé avec des coins plus petits et légèrement arrondis, les Triangles apportent plus de lumière. Pour une installation plus facile, cette nouvelle ligne Shapes s’est ainsi dotée d’un système de montage encliquetable. Ce système permet aux utilisateurs de modifier, changer leur installation lumineuse plus aisément. La technologie exclusive LayoutDetect ™ et plus de 16 millions de couleurs disponibles permettent ainsi d’imaginer son intérieur comme un tableau. Les Nanoleaf Shapes Triangles et Mini Triangles embarquent toutes les fonctionnalités classiques de Nanoleaf. Des fonctionnalités telles que Screen Mirror, Rhythm et les expériences tactiles pour contrôler et transformer une installation en un seul mouvement. Les panneaux peuvent être contrôlés par WiFi avec l’application Nanoleaf. Il est également possible de les contrôler manuellement avec le contrôleur physique et via Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit et Samsung SmartThings.

Nanoleaf – Triangles

L’application

Une mise à jour de l’application sera également disponible avec la gamme Shapes. Une nouvelle interface de sélection des couleurs va optimiser l’expérience RVB. Elle va également permettre d’accéder à une plus grande palette de couleurs pour personnaliser au maximum l’installation. Cela comprend un nouveau tableau de bord pour un accès simplifié à tous les produits, mais aussi la suppression de tous les éléments inutiles pour mettre en valeurs les fonctionnalités préférées de l’utilisateur. La nouvelle application permettra aux utilisateurs d’effectuer n’importe quelle action simplement, sans obstacles.

Nanoleaf – 7 Hexagones 6 triangles et 10 Mini Triangles

Prix et disponibilités

Voici les prix et disponibilités de la prochaine gamme Shapes de Nanoleaf :

Nanoleaf Shapes Triangles : 99,99€ (4 panneaux), 199,99€ (9 panneaux), 299,99€ (15 panneaux)·

Pack d’extension Nanoleaf Shapes Triangles : 59,99€ (3 panneaux)

Nanoleaf Shapes Triangles Mini : 99,99€ (kit de 5 panneaux ou kit d’extension de 10 panneaux)

Les nouveaux Shapes Triangles et Mini Triangles seront disponibles fin novembre.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du constructeur.