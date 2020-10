Test – Mi 10T Pro : le smartphone 5G de Xiaomi forgé pour les pros

Publicité

Xiaomi a tout récemment présenté sa gamme Mi 10T. Nous avons pu tester le Mi 10T Pro, un smartphone haut de gamme forgé pour les artistes et les pros !

La marque, présente partout en Europe, séduit aujourd’hui pas moins de 3 millions d’utilisateurs en France. Ce nouveau smartphone permettra-t-il à la marque de s’implanter durablement chez les Français ?

Caractéristiques

Tout d’abord, commençons par les caractéristiques du Mi 10T Pro :

Modèle Xiaomi Mi 10T Pro Version de l’OS Android 10 Q Interface constructeur MIUI Taille d’écran 6.67 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 386 ppp Technologie LCD Full HD+ SoC Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) N°1 : 108 Mpx

N° 2 : 13 Mpx

N° 3 : 5 Mpx Appareil photo (frontal) 20 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d’empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh, 33W charge rapide Dimensions 76.4 x 165.1 x 9.3mm Poids 218 grammes Couleurs Gris lunaire, Noir cosmique et Bleu aurore Prix 599 euros

Un design simple et efficace

Premièrement, un brin simpliste, le design du Xi 10T Pro plaît rapidement. Par son écran noir accompagné d’une coque miroir d’un noir cosmique très séduisant, le Xi 10T Pro plaira rapidement aux puristes ! Malheureusement, le côté miroir de sa coque laisse apparaître des traces de doigts. C’est le talon d’Achille du look miroir noir cosmique et, plus généralement, des coques effet miroir.

Publicité

En outre, concernant la partie boutons et ports (entrée et sortie) du Xi 10T Pro, on se retrouve avec un réglage du son +\- et un capteur d’empreinte intégré au bouton de déverrouillage (côté droit du smartphone). Cette fonctionnalité est très efficace et permet de déverrouiller le smartphone d’un seul et même geste.

Positionné sur le bas du Xi 10T Pro se trouve le haut-parleur, un port USB type-C, et la fenêtre permettant d’introduire les deux cartes SIM. Grande déception, vous ne pourrez pas ajouter une carte SD. Xiaomi a fait le choix de proposer un smartphone haut de gamme sans permettre l’ajout de mémoire.

La marque a aussi choisi de ne pas intégrer une prise jack à son Xi 10T Pro. A la place, Xiaomi a rajouté un adaptateur prise jack se branchant sur la prise USB Type-C.

L’adapteur jack

En conséquence, pour son Xi 10T Pro, Xiaomi a décidé de supprimer l’ajout de mémoire externe, ainsi que sa prise jack. Pour un smartphone se disant haut de gamme, il est vrai que l’impossibilité d’ajouter une carte micro SD fait tache dans le parcours, pour l’instant sans faute du Xi 10T Pro. Il faut ajouter que le Mi 10T Pro ne dispose ni de la charge sans fil, ni d’un certificat d’étanchéité.

La prise en main du Mi 10T Pro

Beaucoup le critiquent pour son poids. Oui c’est vrai, le Mi 10T Pro est assez lourd. Mais pour combattre des poids lourds, il faut être de poids ! Le design élégant du smartphone et ses bords arrondis rendent sa prise en main vraiment agréable.

Le Mi 10T Pro affiche 220 grammes à la peser, et il faut les assumer. Xiaomi a décidé de sortir un smartphone assez lourd, mais lorsque l’on sait ce qu’il y a sous sa coque, on comprend mieux le poids !

Un écran ultra fluide de 144 Hz

Un beau smartphone, c’est bien ! Un smartphone puissant, c’est mieux !

Ce que l’on recherche avant tout dans un smartphone est sa capacité a encaisser les fortes sollicitations des applications et des jeux de plus en plus gourmands.

Publicité

Xiaomi a équipé son Mi 10T Pro d’un écran LCD Full HD+ lisse. Alors que ses concurrents sortent des smartphones à écran incurvé OLED. Sans écran incurvé, on peut se dire que l’on fera moins de fausses manipulations.

Un écran LCD de 6,67 pouces, grande taille, mais avec des bordures conséquentes, qui gâchent un peu le design. Le Mi 10T Pro présente un taux de rafraîchissement assez violent : 144 Hz, digne des smartphones « gaming », comme le ROG Phone 3 sorti en juillet 2020.

Ce taux de rafraîchissement vise à faire entrer le Mi 10T Pro dans la catégorie des smartphones haut de gamme, ainsi que celle des smartphones gaming.

Par ailleurs, avoir un tel taux de rafraîchissement augmente la consommation de batterie. Xiaomi compense le problème en intégrant au Mi 10T Pro un mode adaptatif. En fonction du contenu affiché, le smartphone s’autorégule et pourra descendre jusqu’à 30 Hz pour préserver sa batterie.

Néanmoins, une autre concession que l’on retrouve sur le Mi 10T Pro se situe sur l’affichage IPS LCD de son écran. Comparé au Mi 10 classique qui propose de l’amoled. Un écran puissant s’accompagne de performances élevées.

Des performances au rendez-vous

Le Xiaomi Mi 10T Pro est doté d’un processeur SNAPDRAGON 865 qui rend le smartphone très performant ! Avec ces 8 Go de Ram LPDDR5 et son stockage flash de 128 ou 256 Go UFS 3.1, le smartphone s’impose bel et bien dans la cours des grands !

Au niveau de la performance lumineuse, l’écran ultra performant 144Hz est accompagné d’un affichage TrueColor qui prend en charge la gamme de couleur P3, et l’HDR10. Xiaomi perfectionne cet écran avec une luminosité de 650 nits.

Une batterie d’une capacité de 5000 mAh accompagnée par un chargeur 33W. Avoir une batterie longue durée, c’est bien, avoir un chargeur réellement plus rapide, c’est mieux ! La marque intègre sa technologie made in Xiaomi, Middle Middle Tab, dans son Mi 10T Pro. Concrètement, cette technologie intègre une charge par le milieu de la batterie. Théoriquement, on obtient une charge plus rapide.

Xiaomi accompagne ses performances d’un système de refroidissement LiquidCool. Dans les faits, lors d’une utilisation gaming, on ressent une source de chaleur au niveau de l’arrière du Mi 10T Pro. Lors des tests en utilisation classique, le smartphone présente, la encore, des zones de chaleurs. Cette chaleur ne dure jamais très longtemps, le smartphone se refroidit plutôt bien.

Pour protéger le tout, le Mi 10T Pro est fabriqué dans un verre Gorilla Glass 5 qui résiste à des chutes jusqu’à 1,6 mètre. Ce verre protège la face avant, la face arrière ainsi que le module photo.

Les photos ultra détaillées du Mi 10T Pro et sa compatibilité 5G

Avec tous ces atouts, le Mi 10T Pro n’a pas dit son dernier mot, loin de là !

Rappelons que le Mi 10T Pro dispose, pour la face arrière, d’un capteur principal de 108 Mpx avec IA, d’un second capteur de 13 Mpx et d’un troisième de 5 Mpx . Pour la face avant, le smartphone dispose d’un appareil photo frontal de 20 Mpx.

Sur la face arrière, on observe un module photo rectangulaire. Le capteur de 108 Mpx domine les autres. Cette configuration s’intègre parfaitement dans le design du Mi 10T Pro. On observe un gros inconvénient au design, le module photo assez protubérant le rend bancal lorsqu’il est posé sur une table. Par conséquent, c’est bien le module photo qui risque de s’abîmer le premier.

Heureusement que les coques sont présentes pour encadrer et protéger ce module photo. Ce serait dommage de le rayer.

Néanmoins, Xiaomi a (encore) pensé au problème que pourrait poser ce module photo prépondérant en incluant une coque bi-teinte blanc, en gel souple, avec son smartphone.

La coque bicolore

Les photos

Evidemment, avec un module photo de cette taille, et de cette qualité, on s’attend à des photos tout aussi belles.

Le Mi 10T Pro dispose d’un module photo composé de trois caméras. La caméra principale, d’une qualité de 108 Mpx, 1/33”, Super pixels 4 en 1 de 1,6 μm, stabilisation optique (f/1.69). Une caméra ultra grand-angle 13 MP (f/2.4), ainsi qu’une caméra macro de 5 MP (f/2.4).

Comparons la qualité du Mi 10T Pro et le Redmi Note 8 Pro, les deux smartphones étant en mode photo Pro.

Redmi note 8 Pro en mode Pro 64 Mpx / Mi 10T Pro en mode Pro 108 Mpx

Concernant les selfies, la caméra avant est poinçonnée dans le coin supérieur gauche. Sa qualité de 20 Mpx (f/2.2) permettra de faire de beaux selfies.

Mi 10T PRO mode photo PRO zoom x1

En conclusion, les photos du Xiaomi Mi 10T Pro sont à la hauteur de la taille de l’objectif ! Ajoutons qu’il est possible de zoomer en x2 sans impacter la qualité du 108 Mpx. Et à ce prix, Xiaomi peut se venter d’avoir fait un smartphone est taillé pour la photographie.

Mi 10T PRO mode photo PRO zoom x2

La vidéo

Le Mi 10T Pro intègre l’enregistrement en 8K pour ses vidéos. Plusieurs modes de vidéos, dont le mode Clones Vidéo et Dual Vidéo.

Lors de l’enregistrement d’une vidéo 8K, vous pourrez profiter de l’enregistrement audio 3D. Ce mode d’enregistrement est particulièrement dédié particulièrement aux interviews.

Bilan photos / vidéos

Concluons sur le ressenti lors de l’utilisation du module photo et vidéo. La gestion des couleurs et de la luminosité sur le Mi 10T Pro n’est pas à la hauteur des attentes. Le module ultra grand-angle déçoit. Et le smartphone est limité par la gestion des lumières.

Compatible 5G

Depuis quelques mois, toute l’actualité des opérateurs téléphoniques est tournée vers la 5G. Un réseau bien plus puissant que la 4G qui permettrai de faire des prouesses au niveau des téléchargements.

Le Mi 10T Pro intègre dès maintenant la 5G. Il sera donc compatible dès la sortie de la 5G. L’obtention d’un réseau plus puissant, se couplera parfaitement avec l’écran 144 Hz du Mi 10T Pro et ses performances techniques ! Vous aurez un smartphone puissant, compatible avec le réseau mobile le plus puissant qu’il existe !

L’interface Android 10Q de Xiaomi

L’interface Android 10Q n’est pas nouvelle. Elle équipe une très grande partie des smartphones de la marque Xiaomi.

Le mot clé : intuitive. Le fonctionnement de l’interface 10Q de Xiaomi est intuitive. Fonctionnant sous Android, le Mi 10T Pro permettra de satisfaire les adaptes des Android. Le logiciel MIUI 12 est soigné. Il s’intègre correctement au Mi 10T Pro et rend son utilisation appréciable.

Conclusion : Mi 10T Pro

Le Mi 10T Pro est un smartphone performant. Son processeur est l’un des plus puissants et surtout l’un des derniers de SNAPDRAGON. Couplé à la 5G, à un écran 144 Hz avec un taux de rafraîchissement performant, il conviendra particulièrement à tous les utilisateurs qui ne demandent qu’à repousser les limites.

Pour un smartphone orienté « grand public », le Xiaomi Mi 10T Pro offre un large panel d’utilisation. Amateur de photographie, de gaming, ou de performances, le Mi 10T Pro est forgé pour relever les limites.

Rapport qualité / prix

Lorsque l’on parle Xiaomi, on pense tout de suite au rapport qualité / prix. La marque s’est forgée une réputation sur ces smartphones pas chers, avec une bonne fiche technique. Xiaomi a toujours su faire l’unanimité, que ce soit sur l’entrée de gamme, le milieu de gamme, ou le haut de gamme. Même si, le Mi 10 Pro a déçu dès sa sortie, affiché à un prix bien trop élevé (1000 euros), Xiaomi a su se rattraper. Avec la sortie du Mi 10T Pro, la marque rejoue dans le domaine du bon rapport qualité / prix.

Le Mi 10T Pro est un réellement un smartphone pour les professionnels ! Possédant beaucoup de qualités, mais aussi quelques défauts. Il conviendra aux utilisateurs qui souhaitent un smartphone performant. Le Mi 10T Pro ne sera pas le meilleur smartphone de 2020, mais il reste un très bon rapport qualité / prix.

Proposé à un tarif de 569 euros pour la version 8 Go RAM et 128 Go de stockage. Et 599 euros pour le modèle à 8 Go RAM et 256 Go de stockage.

Mi 10T Pro 569 euros 8.8 Design 8.5/10

















Ecran 9.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Caméra 8.0/10

















Logiciel MIUI 12 8.0/10

















Performances 9.5/10

















Points positifs Design

Ecran avec son taux de rafraichissement de 144 Hz

Excellente autonomie

Logiciel MIUI 12

Très bonnes performances, surtout en jeux Points négatifs Absence d'emplacement pour carte SD, de prise Jack et de charge sans fil.

La face arrière en miroir salissante

Le module photo assez dominant

La gestion des couleurs pour le module photo

Le poids