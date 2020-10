Générations Jeux Vidéo, le livre qui retrace l’histoire du média

Publicité

Le 29 Octobre 2020 sort le livre Générations Jeux Vidéo aux éditions GM éditions. Ce livre retrace l’histoire du jeu vidéo de ses origines « obscures » à la machine à cash qu’il est devenu de nos jours. Son auteur Régis Monterrin maitrise son sujet. Il a déjà écrit de nombreux ouvrages sur le JV, tels que « L’Histoire de Donkey Kong », « L’Histoire de Rare », etc. Il a également plusieurs années d’expérience dans le journalisme JV. Vous pouvez donc vous attendre à un ouvrage de qualité.

Générations Jeux Vidéo, de l’âge de pierre à aujourd’hui

Le livre comporte 288 pages, il démarre des prémices du média jusqu’à nos jours. Il est très bien illustré et sa lecture est plaisante. L’ouvrage est offre deux partie. La première est l’histoire du jeu vidéo, avec des thématiques principales : la naissance du média, l’arcade, le jeu vidéo à la maison (console et micro), la réalité virtuelle, etc.

La seconde partie présente les constructeurs : Atari, Nintendo, Sega, Sony, Microsoft et les autres tels que Commodore, SNK et Nec.

Press start to begin

Le livre Génération JV présente donc l’histoire mais aussi les principales machines à succès du média. Chacune d’entre elles bénéficie d’une présentation d’une page environ présentant la machine. Elle est ensuite accompagnée d’une sélection de jeux. Bien sûr le choix des jeux retenus est subjectif. Chacun ayant son passé de gamer avec la nostalgie qui s’y rapporte. En plus des jeux, il y a également des publicités d’époque venant réveiller de vieux souvenirs pour les amateurs de rétro gaming. Mais les joueurs de l’ère moderne y trouveront leur compte également avec les titres plus récent. Pour faire simple, le livre couvre de la période « tennis for two » sur oscilloscope à la génération actuelle (PS4 / Xbox One).

Notre avis

Le livre Génération Jeux Vidéo est un bel ouvrage. La mise en page est sympa. Le plaisir de lecture est bien présent. Il couvre largement l’histoire du média. Certes tout n’est pas dedans, mais cela donne une bonne vision de l’histoire. Il n’est pas exempt de tout reproche, mais attention ces « critiques » concerne uniquement les plus pointus d’entre nous. Le chapitre de certains constructeurs ne sont assez étoffés (SNK, Nec ou Commodore). L’auteur a certainement fait le choix des machines populaires dans l’hexagone. Mais alors, pourquoi faire un chapitre sur le Commodore 64 ? Et pas un seul mot sur le constructeur Amstrad qui fait un carton dans les années 80 en France.

Il y a également quelques coquilles à titre d’exemple, l’auteur indique que le jeu Another World est paru sur Atari Jaguar en 1991. Le jeu est certes bien sorti en 1991. Mais le portage de ce dernier sur la dernière console d’Atari date de 2012 environ. Il est basé sur l’édition sortie en 2007 sur PC pour les quinze ans du jeu.

Mais ce n’est que quelques petits points, l’ouvrage demeure de qualité et bonne facture. C’est un très beau livre avec un contenu riche qui conviendra a tout amateur de jeu vidéo. N’hésitez pas à vous le procurer.