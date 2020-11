Publicité

Ce dimanche 8 novembre 2020, l’Hyperloop du groupe Virgin a franchi un nouveau cap ! Dans le désert du Nevada, deux personnes ont pour la première fois, circulé dans la capsule. Cette nouvelle étape devrait révolutionner les transports.

Hyperloop, mais c’est quoi ?

Hyperloop est un projet industriel lancé par Elon Musk en 2013 qui prévoyait de créer une ligne commerciale entre San Francisco et Las Vegas. Celle-ci devait permettre aux passagers de faire le voyage en seulement 30 minutes prévoyant une vitesse de croisière supérieure à 1000km/h. Suite à cela, une multitude d’entreprises se sont également lancées dans le développement de leur propre système.

Josh Giegel et Sara Luchian à bord de la capsule XP-2

Virgin est la première entreprise à avoir fait voyager des passagers à bord de ce nouveau type de transport. La nouvelle capsule nommée XP-2, dans laquelle se trouvait Josh Giegel, directeur technique et cofondateur de Virgin Hyperloop et Sara Luchian, directrice de l’expérience passagers servira de base pour la future version commerciale. Celle-ci devrait pouvoir accueillir jusqu’à 28 passagers et atteindre, comme l’avait promis Elon Musk, des vitesses supérieures à 1000km/h.

Cet essai était pour l’entreprise un moyen de prouver au monde la fiabilité ainsi que la sécurité de ce système. En effet, plus de 400 voyages à vide ont été effectués avant celui de dimanche. Cependant, la capsule habitée n’a atteint que 172km/h.

172km/h, seulement !

En comparaison des 603km/h atteints par le SCMaglev, un train japonais, cela peut paraître lent et loin de la promesse du milliardaire. Cependant, le record atteint par Virgin Hyperloop est de 387km/h sur la piste de test qui ne fait que 500m. Atteindre une telle vitesse sur cette distance est déjà une prouesse technologique. Mais Virgin Hyperloop ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est pourquoi l’entreprise prévoit la construction d’une nouvelle piste d’essai et de certification de 9,6km. Ce nouveau terrain de jeu devrait permettre d’atteindre des vitesses bien plus élevées et également obtenir les certifications de sécurité indispensables à une ouverture commerciale.

« Nous avons franchi un pas de plus pour que le voyage par hypeloop devienne une réalité pour les gens partout dans le monde » Richard Branson, Fondateur de Virgin Group

À quand un Paris – Marseille en Hyperloop ?

Les certifications devraient arriver d’ici 2025 pour une ouverture des opérations commerciales cinq ans plus tard soit en 2030. Bien entendu, cela ne concernera, dans un premier temps, que les États-Unis, mais devrait arriver rapidement en Europe.

Nouveau moyen de transport en commun, voiture autonome, voyage habité vers Mars… Les 15 prochaines années s’annoncent révolutionnaires en termes d’évolutions de la mobilité même si tout cela semble encore loin. Toutefois, certaines de ces avancées technologiques sont déjà une réalité. Les Tesla ainsi que la Porsche Taycan que nous avons testée, représentent des projets presque aboutis et nous rapprochent, pas à pas, de ce nouveau monde.