Après des essais jugés convaincants et aboutis sur la lecture audio en arrière-plan sur sa plateforme, Netflix teste une nouvelle fonctionnalité sur les smartphones Android. Il s’agit d’un « minuteur » permettant de définir le temps de visionnage des films, séries et autres animations sur le téléphone afin de ne plus rater des parties pour quelque raison que ce soit. Plusieurs options de durée sont faites par la nouvelle application pour limiter les contraintes.

Souplesse dans le fonctionnement et les réglages

La nouvelle fonctionnalité « minuteur » de Netflix est déjà dans sa phase d’essai sur un échantillon d’utilisateurs de téléphones Android défini par l’entreprise. Des informations provenant de ces derniers, cette fonction propose comme durées de visionnage : le quart d’heure, la demi-heure, 45 minutes et l’illimitée (jusqu’à la fin du contenu). Le contenu suivi s’arrête et l’application se referme immédiatement d’elle-même. En déployant ce nouveau réglage, Netflix vise essentiellement à permettre aux utilisateurs de sa plateforme de ne plus perdre des parties ou épisodes de leurs contenus préférés. Aussi, ces derniers sauvegarderont le niveau de charge de leurs batteries. En plus, il permettra de limiter le temps passé, surtout par les enfants, devant l’écran.

Les utilisateurs d’Android câlinés par Netflix

Cette nouvelle fonctionnalité dédiée aux smartphones Android est lancé par Netflix, seulement un mois après celle permettant la lecture audio en arrière-plan de contenus sur Android. Une attention portée aux utilisateurs Android que pourrait jalouser ceux d’appareils mobiles fonctionnant avec iOS. Mais, Netflix rassurent ces derniers qu’ils ne seront pas laisser pour compte. Une extension de la nouvelle fonctionnalité aux appareils mobiles iOS, téléviseurs et ordinateurs serait prévue par l’entreprise, mais à une condition. Il faudra que les tests en cours au niveau des smartphones Android soient concluants. Vivement que cela soit le cas pour que tout le monde soit satisfait.

