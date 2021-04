Nintendo Switch : une pénurie de consoles est en approche

La crise de composant touchant le monde depuis quelques mois continue de faire des victimes. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukwa, vient d’ailleurs d’admettre que la console Switch pourrait très prochainement être frappée d’une pénurie de semi-conducteurs. Avec une situation ne facilitant pas les approvisionnements, la firme nippone pense être face au mur d’ici la fin de l’année et ne plus pouvoir répondre à la demande encore très forte de sa console hybride.

Alors que les rumeurs fusent autour d’une version Pro de la Switch, les nouvelles informations dévoilées par le président de Nintendo annoncent un avenir assez compliqué pour produire en plus des modèles actuels une nouvelle déclinaison.

La pénurie de composants va prochainement toucher les consoles Nintendo Switch

La période ne sera surement très bientôt plus propice à l’achat d’une console Nintendo. En effet, un récent entretien de Shuntaro Furukawa pour le média japonais Nikkei vient de souligner une probable pénurie de la Switch dans les mois à venir suite à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Une situation qui est déjà devenue chose commune pour les consoles next-gen de Sony et Microsoft, la PS5 et la Xbox Series X.

Lors de cet entretien, Furukwa a fait le point sur la situation concernant les composants nécessaires à sa console hybride. « Nous avons pu obtenir les matériaux nécessaires à la production immédiate de semi-conducteurs pour les Switch », explique-t-il dans un premier temps. « Cependant, au Japon et dans d’autres pays, la demande a été très forte depuis le début de l’année, et il est possible que certains détaillants connaissent des pénuries à l’avenir », souligne le président de Nintendo.

Pour commencer à informer les joueurs, Shuntaro Furukawa précise « Il est difficile de dire comment nous ferons face à cette situation, mais dans certains cas, il est possible que nous ne soyons pas en mesure d’honorer toutes les commandes ». La console pourrait ainsi très probablement revenir en rupture de stock comme ce fut le cas lors du premier confinement.