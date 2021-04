Signal : vous pourrez bientôt envoyer des cryptomonnaies à vos amis

Depuis les changements de conditions d’utilisation de WhatsApp, Signal est devenu de plus en plus populaire. L’application de messagerie sécurisée Signal vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau système de paiement. Celui-ci permettra aux utilisateurs de l’app de réaliser des paiements en monnaie virtuelle.

Une nouvelle fonctionnalité testée en bêta

Alors que le nombre d’utilisateurs de Signal augmente, l’app s’améliore également grâce à de nouvelles fonctionnalités. Fin janvier, la firme déployait une mise à jour destinée à rendre l’app plus familière aux utilisateurs qui ont quitté WhatsApp. Par exemple, en termes d’affichage, Signal permet maintenant de personnaliser les fonds, comme son concurrent.

BANDEAU PUBLICITE

Et cette semaine, Signal lance une autre fonctionnalité importante : celle-ci permettra aux utilisateurs d’envoyer de l’argent. Mais pour le moment, cette nouveauté est encore testée en beta, et uniquement au Royaume-Uni. D’autre part, la fonctionnalité de transfert d’argent n’est pas proposée directement par l’entreprise, mais via l’intégration d’un service tiers.

Envoyer des cryptomonnaies : bientôt possible sur Signal ?

Les bêta-testeurs peuvent lier Signal à un portefeuille MobileCoin pour envoyer et recevoir des liquidités à leurs amis. La messagerie assure ne pas avoir accès au solde de l’utilisateur, à son historique de transactions ni à ses fonds.

Publicité

Signal Payments permet l’envoi et à la réception de la cryptomonnaie MOB, une devise basée sur le protocole Mobilecoin. “MobileCoin est une crypto-monnaie conçue pour être utilisée comme monnaie numérique sur votre téléphone. Il est facile à utiliser avec des transactions quasi instantanées” déclare Mobilecoin sur son site web. Ce partenariat ne tombe pas du ciel. En effet, Moxie Marlinspike, le créateur de Signal, a participé au développement du MobileCoin.

Si pour le moment, la fonctionnalité en beta n’est disponible qu’au Royaume-Uni, Signal évoque déjà les projets d’expansion. Enfin, d’autres protocoles de paiements intégrés dans l’application pourront arriver à l’avenir. En effet, dans l’annonce, l’entreprise parle du « premier protocole de paiement » pris en charge.

Encore un peu de temps ? Découvrez les messageries les plus utilisées en France !