Internet : un mot de passe d’au moins 8 caractères est préférable pour protéger ses comptes

La cybersécurité est un sujet de plus en plus présent dans notre société. En effet, les piratages sont en forte hausse depuis de nombreuses années, encore plus depuis la pandémie de Covid-19 avec la généralisation du télétravail. Face à cette menace, une récente étude d’une société américaine spécialisée en cybersécurité (Hive Systems) vient de souligner qu’un mot de passe d’un minimum de 8 caractères aléatoires était nécessaire pour sécuriser ses comptes sur internet.

Bien sécuriser ses comptes sur internet avec un mot de passe fort

Selon la nouvelle étude de Hive System, un mot de passe de 8 caractères prend environ 8 heures à être craqué, peu importe si ce dernier comporte un mélange de chiffres, caractères, minuscules, majuscules et symboles.

Pour informer le grand public sur cette pratique, la société spécialisée en cybersécurité rappelle que « Craquer » un mot de passe « signifie faire une liste de toutes les combinaisons de caractères sur votre clavier, puis les hacher. En trouvant des correspondances entre cette liste et les hachages des mots de passe volés, les pirates peuvent trouver votre véritable mot de passe – en leur permettant de se connecter à vos sites web préférés ».

Les résultats de ces travaux soulignent logiquement que plus le mot de passe est court, plus il est rapidement craquable par des pirates. Pour bénéficier d’un minimum de sécurité pour ses comptes, Hive System recommande aux internautes de disposer d’un mot de passe avec 8 lettres, chiffres et symboles. Il est cependant conseillé de ne pas effectuer une suite logique de caractères. L’entreprise souligne en effet que « les mots de passe générés de manière non aléatoire sont beaucoup plus faciles et plus rapides à déchiffrer parce que les humains sont assez prévisibles ».

Les chercheurs précisent ainsi que craquer un mot de passe à 18 caractères aléatoires (lettres, chiffres et symboles) prendrait 438 milliards d’années pour des hackeurs. Ces estimations sont bien évidemment faites dans le cas où votre code n’a jamais été divulgué via une fuite de données sur internet.

