HomePod mini : les nouvelles couleurs sont enfin disponibles en France

L’ensemble des produits Apple présentés durant la conférence d’octobre sont enfin commercialisés en France. La firme à la pomme vient en effet d’annoncer dans un billet de blog que les nouveaux coloris du HomePod mini sont disponibles. Depuis le 23 novembre 2021, il est ainsi possible d’acheter les versions bleue, jaune et orange de la petite enceinte signée Apple.

De nouvelles couleurs pour le HomePod mini

En novembre 2020, Apple est venu lancer une nouvelle enceinte : le HomePod mini. Contrairement au HomePod, cette itération vient proposer un design plus compact et un prix plus attractif pour les consommateurs. Tout cela vient ainsi s’imbriquer dans l’écosystème Apple afin d’offrir une expérience simple et rapide.

Un an plus tard, la firme à la pomme est venue dévoiler de nouveaux coloris du HomePod mini lors de la keynote d’octobre. Apple vient ainsi proposer une alternative bleue, jaune et orange à son enceinte miniature. Pour rappel, le produit était jusqu’alors uniquement disponible en noir et en bleu. Cependant, ces variantes n’ont pas été commercialisées peu de temps après l’annonce d’Apple.

Pour commencer, l’Amérique du Nord n’en a profité qu’au début du mois. Désormais, c’est au tour de la France, et aussi de l’Australie, de l’Autriche, de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Irlande, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et du Royaume-Uni, de pouvoir l’acquérir depuis le mardi 23 novembre.

Contrairement à certains produits comme les iPhone 13 Pro ou encore l’Apple Watch Series 7, Apple ne prévoit pas de problèmes d’approvisionnement. La firme américaine explique en effet que la date limite pour acquérir le HomePod mini dans ses différents coloris est fixée au 22 novembre 2021. Pour rappel, le prix de vente de cette enceinte est de 99 €.

Grâce à ces nouveaux coloris, Apple ne propose pas d’amélioration par rapport par rapport aux modèles blanc ou noir. Ces dernières permettent simplement de mieux intégrer les enceintes en fonction de la déco de vos pièces.