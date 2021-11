Huawei Watch Fit New : une montre connectée abordable, mais sans trop de nouveautés

Huawei vient de lancer très discrètement un nouveau produit en France : la Watch Fit New. Ce produit est tout simplement une version timidement améliorée de sa montre connectée sortie l’année dernière. En effet, on retrouve simplement de nouveaux coloris ainsi qu’un sport supplémentaire…

Les nouveautés du Huawei Watch Fit New

Dans le secteur des smartphones, Huawei semble de plus en plus avoir abandonné le marché européen, notamment à cause de la perte des services Google causée par les restrictions américaines. Cependant, la firme chinoise ne s’avoue pas vaincue et joue sur un autre tableau, celui des accessoires connectés. L’année dernière, on voyait ainsi arriver un modèle assez original mêlant montre connectée et bracelet connecté : la Huawei Watch Fit.

Un an plus tard, Huawei lance une nouvelle version, tout simplement nommée Watch Fit New. La montre profite encore d’une dalle rectangulaire AMOLED de 1,64 pouce avec une définition de 456 x 280 pixels. Le design change simplement au niveau des déclinaisons du boitier : noir, bleu, rose et rouge.

Avec des dimensions de 17 x 9 x 6,9 mm et un poids de 21 grammes, la Huawei Watch Fit New profite d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 jours. Les mesures de santé enregistrée sont les mêmes que le modèle précédent, soit un podomètre pour compter le nombre de pas, un capteur SpO2 pour le taux d’oxygène dans le sang ainsi qu’un cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque. La montre peut aussi analyser le sommeil, surveiller le niveau de stress et vous localiser grâce à une puce GPS.

Pour les entrainements, la Huawei Watch Fit New dispose de 97 activités sportives, dont une supplémentaire par rapport à la version de 2020 : la corde à sauter. Autant vous dire que les changements sont bien faibles pour ce modèle 2022. Cette nouvelle montre connectée Huawei est d’ores et déjà disponible au prix de 99,99 euros en France sur le site de la marque. La bonne nouvelle, c’est que son prix tombe à 59,99 euros durant le Black Friday.