Windows 11 : Microsoft ajoute de nouveaux émojis avec la mise à jour KB5007262

Une nouvelle mise à jour vient d’arriver pour Windows 11. Prenant le numéro KB5007262, cette dernière vient apporter à tous les utilisateurs de nouveaux émojis, avec notamment l’ancestral Clippy de Microsoft Office. En plus de cela, la firme américaine est venue corriger une multitude de bugs de son nouveau système d’exploitation.

De nouveaux émojis pour Windows 11

Lors de l’annonce de Windows 11, Microsoft est venu annoncer de nouveaux émojis 3D. Malheureusement, de récentes build proposé via les canaux du programme Windows Insider ont montré que la firme américaine avait revue sa copie. Loin de faire l’unanimité, de nouveaux émojis sont finalement arrivés pour le grand public avec une via la dernière mise à jour du système d’exploitation. Ils arborent ainsi un design 2D. Pour les plus vieux, sachez qu’on y retrouve Clippy, qui vient remplacer l’émoji trombone.

La mise à jour Windows 11 KB5007262 vient aussi faire la part belle à la correction d’une grande liste de bugs opérant sur le système d’exploitation. Le média Windows Latest souligne notamment que cette version vient corriger des problèmes concernant l’explorateur de fichier, dont un bug faisant que « l’Explorateur cesse de fonctionner lorsque vous fermez sa fenêtre sur le bureau« , mais aussi des plantages lorsqu’un clic est effectué pour ouvrir un élément. Un problème de contrôle de volume sur les appareils Bluetooth a aussi été corrigé. Les animations des icônes de la barre des tâches aussi été optimisées.

Pour télécharger et installer la mise à jour Windows 11 KB5007262, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC, cliquez sur la section Windows Update puis sur le bouton Rechercher des mises à jour. Lorsque la mise à jour s’affiche, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Windows 11 et 10 : Microsoft corrige un bug empêchant l’ouverture des applications !