Publicité

Avec la Huawei Watch Fit, la marque chinoise s’attaque aux montres connectées qui se rapprochent de l’Apple Watch. Lancée en 2020, la Watch Fit propose plusieurs fonctions santés, notamment la FC en continu, le suivi du sommeil, la gestion du stress ou la saturation en oxygène (SpO2). À cela s’ajoutent 11 modes sport et 85 modes personnalisés. Elle affiche une autonomie de 10 jours maximum.

Les caractéristiques : Huawei Watch Fit

Nom du modèle Huawei Watch Fit Taille de l’écran 1.64 Pouces Technologie AMOLED Définition de l’écran 456 x 280 pixels Format écran rectangulaire Mémoire interne 4 Go Connectiques Wi-Fi et bluetooth Dimension 46 mm Poids 21 grammes Capteur de rythme cardiaque, analyse du sommeil, accéléromètre, capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM, étanche 50 m Prix de lancement 89 euros

Le design simpliste et passe-partout de la Watch Fit

Dès le déballage, on ne peut ignorer la ressemblance de cette Watch Fit avec l’Apple Watch. Ce n’est pas sans rappeler la tradition d’Huawei de s’inspirer des modèles de la marque californienne.

Cette version d’un coloris orange avec un cadre rose peut en repousser certains. Dans cette configuration, la Watch Fit est faite pour attirer l’œil. Et pourtant, elle reste petite et passe-partout. D’une taille correcte, on ne peut que constater qu’il est parfois difficile de lire certaines données sans s’en approcher de trop près. Une autre conséquence à sa petite taille, il faudra avoir un poignet assez large pour que le boîtier ne dépasse pas.

Watch Fit et son bouton unique

Un seul bouton placé sur le côté droit permet l’utilisation de cette Huawei Watch Fit. Accompagnée de son écran tactile OLED d’une diagonale de 1,64 pouces, l’utilisation de cette montre connectée se fait aisément. Ce bouton se relèvera bien positionné, et permettra une utilisation simplifiée et ambidextre. Avec un affichage de 280 x 456 px pour une résolution de 326 ppp, la Watch Fit est agréable à regarder et offre une luminosité maximale permettant une très bonne lisibilité en plein jour. Pour ce qui est de la luminosité minimale, elle reste trop forte pour la nuit. L’activation du mode « ne pas déranger » permet de ne pas être réveillé par la luminosité en pleine nuit.

Publicité

D’une taille assez petite, 46 x 30 x 10,7 mm, la Watch Fit est composée uniquement de plastique, tout comme le bouton latéral et l’arrière. Pour ce qui est du port, vous ne ressentirez pas l’électrode de cardiofréquencemètre située au dos de la montre. Sa recharge s’effectue elle aussi à l’arrière.

Publicité

Une autonomie de géant

L’une des principales caractéristiques d’une montre connectée est sans aucun doute son autonomie. Pour cette Watch Fit, Huawei fait fort et propose une batterie d’une autonomie de 10 jours. Grâce à son écran OLED, la marque chinoise propose une charge complète en une heure. De quoi ravir les plus exigeants d’entre vous.

Bien que ces données constructeurs soient attractives, dans la réalité, la montre peut tenir une bonne semaine avec un usage intensif. Lors de ce test, la montre était connectée par Bluetooth, avec réception de notifications, le suivi de sommeil et la fréquence cardiaque. La Watch Fit a tenu 6 jours. Une bonne autonomie qui saura vous accompagner toute votre semaine.

Des fonctionnalités taillées pour le sport

Grâce à son interface logicielle, l’utilisation de la Watch Fit en plein sport est simple et fluide. Malgré l’écran rectangulaire, qui rend l’affichage différent, et parfois difficile à lire, cette montre est faite pour le sport.

L’interface logicielle de Huawei, LiteOS, ressemble véritablement à une interface iOS. C’est assez décevant, on aurait pu s’attendre à son nouveau système d’interface Harmony OS.

L’interface de la Huawei Watch Fit

Malgré cela, cette interface propose de belles améliorations. Simple d’utilisation, se repérer dans les menus de la Watch Fit n’a jamais été aussi simple. Le bouton latéral permet d’activer l’écran et d’accéder au menu. Sous la forme d’une liste, ce menu permet d’avoir accès aux entraînements, à l’historique d’entraînement, au suivi du rythme cardiaque, SpO2 et au sommeil. Vous pourrez également accéder à la météo du jour, bien pratique pour prévoir ses séances de sport ou ses vêtements. Mais aussi aux exercices respiratoires, aux notifications, chronomètre ou minuteur. Directement accessibles par le menu, les paramètres se montrent assez limités. Vous aurez le choix entre le réglage de l’affichage, la force des vibrations, le mode ne pas déranger (programmable), l’entraînement, et le système. Pour revenir dans le menu précèdent, il suffit de glisser vers la droite.

Huawei Watch Fit les différents menus

Depuis l’écran d’accueil, vous pourrez naviguer entre les différents écrans et obtenir plusieurs informations. Il vous sera possible de consulter votre rythme cardiaque, votre niveau de stress, la météo (via Bluetooth), votre musique, et un bilan d’activité quotidienne. Pour consulter vos notifications, il vous suffit de glisser du bas vers le haut. Vous pourrez consulter vos alertes Gmail, WhatsApp, Messenger, ou SMS. La Watch Fit n’affiche pas les émoticônes voire certains logos d’application. Vous pourrez refuser un appel, voir le numéro ou le nom de la personne qui essaie de vous joindre.

L’application Huawei santé

Pour faciliter le suivi santé que propose la Watch Fit, Huawei a créé son application : Huawei santé (iOS et Android). Elle permet de consulter en détail le suivi santé, les activités et bien d’autres choses.

Publicité

Huawei santé avec les données activité cyclisme

Accédez à votre historique d’exercices, votre rythme cardiaque, votre suivi du sommeil, la courbe de votre poids, votre stress ou encore votre SpO2 avec précision. Vous pourrez aussi créer une activité sportive, ou consulter vos dernières séances.

Huawei santé avec les données activité cyclisme

Avec la séance cyclisme en extérieur, vous pourrez consulter votre parcours via une carte, votre vitesse à chaque instant, des graphiques (rythme cardiaque, vitesse, altitude) ainsi que d’autres détails comme la durée totale, l’énergie, ou votre vitesse moyenne.

Conclusion

Dès sa réception, la Huawei Watch Fit montrait son potentiel. Par son design attirant l’œil, son utilisation simple et intuitive et son interface LiteOS, elle saura plaire aux sportifs débutants. Proposant un écran rectangulaire OLED, une luminosité puissante, parfois trop, et une autonomie conséquente, la Watch Fit se montre à la hauteur. Son rapport qualité prix est intéressant, et ses fonctionnalités sportives convaincront les sportifs voulant acheter une montre sportive.

Publicité

Produit disponible sur HUAWEI WATCH FIT Montre Connectée, Boitier en métal, écran AMOLED de 1.64", 10 Jours D'autonomie, 96 Modes D'entraînement, GPS Intégré,SpO2, Capteur de Fréquence Cardiaque, Gestion du Sommeil, Noir

Voir l'offre 118,55 €

Huawei Watch Fit 89 8.2 Design 8.5/10

















Autonomie 9.5/10

















Polyvalence 8.5/10

















Capteur cardiaque et GPS 7.5/10

















Fonctionnalités 7.5/10

















Musiques et appels 7.5/10

















Points positifs Le prix

Très polyvalente

Légère et confortable

L'autonomie

Un design discret et passe partout

Les fonctionnalités complètes pour le sport Points négatifs Capteur cardiaque manque de précision

Pas de stockage pour la musique

Pas de réponse aux appels directement sur la montre

Manque de fonctionnalités

Pas d'interaction avec les notifications Acheter sur Amazon