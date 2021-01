Publicité

Vous cherchez 12 mois de garantie et des frais offerts pour votre prochaine voiture d’occasion ? Alors, Cdiscount vous le propose actuellement. Comment ? Et bien, sous la forme d’une offre valable jusqu’au 28 février 2021. On va détailler tous ça.

Uniquement des véhicules d’occasion de moins de 5 ans

Pour arriver à faire cela, Cdiscount s’associe à Arval qui est une filiale du groupe BNP Paribas.

Ce dernier est dans la location d’automobile longue durée depuis 30 ans. Cela permet donc à Cdiscount, de proposer entre 500 à 600 cents véhicules immatriculés de moins de 5 ans.

En effet, ces véhicules proviennent du leasing. Arval reprend des automobiles qui étaient en leasing. Donc, un suivi régulier par les anciens propriétaires. Les deux marques associées font savoir que les carnets d’entretiens sont rigoureusement suivis. Et Aussi, que les autos ont en moyenne 100 000 kilomètres.

Les garanties de Cdiscount et Arval

À savoir, que l’ensemble des véhicules sont contrôlés sur 140 points. Une garantie de 6 mois est appliquée. À noter, que les clients ont un délai de 20 jours pour changer d’avis après la livraison. Cela est de nature à rassurer les futurs clients de ces voitures d’occasions.

L’offre de lancement

Pour le lancement, Arval et Cdiscount offrent 15 euros de carburant, les démarches en préfecture et d’autres frais de mise en service. Une extension de garantie de 6 mois est aussi offerte.

À noter, que la valeur représente une économie d’environ 400 euros. Cependant, le coût de la carte grise du véhicule ne fait pas partie de l’offre.

Si vous souhaitez profiter de cette offre, Cdiscount a lancé sa propre page !