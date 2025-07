Le bus interurbain électrique IC12E impressionne par ses performances

Le bus interurbain électrique fait une nouvelle avancée avec la présentation du modèle IC12E de Yutong au sommet UITP 2025 à Hambourg. Cette innovation promet de changer la mobilité durable en Europe. Focus sur ses performances, son grand test en conditions réelles et la vision écologique de Yutong.

Les atouts du bus interurbain électrique IC12E de Yutong

Le nouveau bus interurbain électrique IC12E de Yutong a été conçu pour répondre aux besoins du marché européen.

Avec sa longue autonomie, il assure des trajets interurbains fiables et économiques.

Il peut parcourir de longues distances avec une consommation énergétique très basse, inférieure à 0,7 kWh/km.

Ses autres points forts incluent une grande capacité de transport et une puissance impressionnante, idéale pour divers types de routes.

Yutong mise aussi sur la qualité du confort et la sécurité à bord.

Un test grandeur nature à travers quatre pays européens

Pour démontrer ses capacités, le bus interurbain électrique IC12E a traversé quatre pays : Allemagne, Danemark, Suède et Norvège.

Sa performance a été testée sur 1 272 km, incluant autoroutes, routes urbaines, ponts et routes côtières.

Le bus a relevé un défi d’autonomie de 510 km, avec une recharge passant de 13 % à 99 % en seulement 1h40.

Malgré des conditions difficiles, il a su maintenir une grande efficacité et une forte puissance, notamment en montagne avec une pente de 20 %.

Ce grand test démontre la fiabilité et l’adaptabilité du modèle.

Innovations écologiques et sécurité sur les nouveaux modèles

Outre l’IC12E, Yutong propose aussi l’U12 pour les villes, capable de transporter jusqu’à 95 passagers.

Les deux modèles bénéficient d’une carrosserie robuste et d’un système de sécurité avancé pour les batteries.

Cet engagement en faveur de la mobilité verte répond aux nouveaux besoins médiatisés par l’écologie urbaine et la sûreté des transports collectifs.

L’entreprise vise ainsi des véhicules à la fois sûrs, confortables et intelligents.

Pour conclure, le bus interurbain électrique IC12E de Yutong marque une étape clé vers des transports publics plus propres et performants en Europe. Son autonomie, sa technologie et son confort fixent de nouveaux standards. Avec ces innovations, Yutong confirme sa place de leader sur le marché des solutions de mobilité durable.

