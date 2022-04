Thor Love and Thunder : une première bande-annonce dévoilée !

Alors que le deuxième volet de Doctor Strange arrive en mai, Marvel vient de lever le voile sur le film du MCU arrivant ensuite au cinéma, Thor: Love and Thunder. Une première bande-annonce a d’ailleurs été dévoilée durant ce lundi de Pâques.

Un nouveau film sur Thor pour cet été 2022

Alors que les séries Disney+ se démultiplient, le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de séduire au cinéma. Après Eternals et Spider-Man: No Way’s Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le prochain titre à arriver en salles obscures. Prévu pour le 4 mai prochain, ce film viendra une nouvelle fois aborder le sujet des multivers. Pour rappel, la série Wandavision et Loki, mais aussi le dernier Spider-Man ont récemment traité de cette thématique. Nous savons d’ailleurs déjà que Wanda prendra une place centrale dans l’histoire.

Après ce film, le MCU accueillera un quatrième volet se concentrant sur le personnage de Thor. Nommé Thor: Love and Thunder et réalisé une nouvelle fois par Taika Waititi, ce film est venu profiter d’une première bande-annonce ce lundi. Pour rappel, ce titre viendra mettre fin à cette saga et fera office de passage de relai à Jane Foster, pouvant désormais manier le célèbre marteau du dieu de la Foudre : Mjolnir. Aux dernières nouvelles, nous savions uniquement que ces deux personnages seraient confrontés à un adversaire de taille : Gorr le Massacreur de Dieu.

Via cette nouvelle bande-annonce, nous retrouvons ainsi Thor, accompagné comme à la fin de Endgame par l’équipe des Gardiens de la Galaxie. Ce premier trailer vient aussi montrer que le Dieu de la Foudre compte une nouvelle fois remettre en question son existence, notamment en voyageant à travers l’univers pour rencontrer de nouvelles races d’extraterrestres, tels que les Olympiens. Ce dernier est d’ailleurs accompagné de Korg, incarné par Taika Waititi. Pour faire monter la hype, la fin de la bande-annonce montre Jane Foster, incarnée par Natalie Portman, portant un Mjolnir reconstitué.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Marvel dévoile toutes les dates de ses prochains films jusqu’en 2023 !