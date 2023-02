TikTok : regarder certaines vidéos va devenir payant

TikTok est riche de par son algorithme, réussissant à rapidement cerner les utilisateurs et leur proposer du contenu qui les intéresse. Le taux de rétention est ainsi important sur le réseau social. Cependant, les créateurs de contenu ne sont pas les plus gagnants financièrement. Ainsi, la plateforme réfléchit à intégrer un paywall, obligeant les utilisateurs à payer pour voir certaines vidéos.

Les réseaux sociaux et les services tendent de plus en plus à diversifier leur activité. Aux dernières nouvelles, c’est Twitter qui continue de déployer Twitter Blue à l’international ou encore OpenAI avec ChatGPT Plus. TikTok ne devrait plus trop tarder à s’y atteler.

The Information vient en effet de déclarer que le réseau social spécialisé dans les vidéos courtes s’apprêtait à devenir payant, mais pas complètement. En effet, TikTok réfléchirait à introduire un paywall, soit demander un montant aux utilisateurs afin de regarder certaines vidéos de leurs créateurs de contenu favoris.

Dans les détails, le paywall de la plateforme pourrait potentiellement débuter à 1 $ selon les sources du média. Outre une nouvelle source de rémunération pour TikTok, jusque-là limité principalement par la publicité, il s’agit aussi d’un nouveau moyen de rémunérer les créateurs de vidéos. Il serait d’ailleurs encore plus rémunérateur pour les longs contenus avoisinant les 10 minutes.

Il faut dire que TikTok a du travail à faire du côté de la rémunération des créateurs de contenus. En effet, de nombreux influenceurs jugent que les montants reçus face à leurs nombres de vues sont dérisoires. Ils soulignent aussi que le nombre d’abonnés nécessaires pour profiter du programme de rémunération est trop élevé.

La plateforme doit donc rapidement réagir afin d’éviter de voir ses utilisateurs partir pour d’autres horizons, comme Instagram avec ses Reels ou YouTube avec les Shorts. À noter, une interview d’Engadget dévoile que TikTok a pour objectif de trouver des solutions pour gratifier ses créateurs de contenus.

La nouvelle politique de rémunération de TikTok devrait arriver durant le mois de mars 2023, il ne reste donc plus beaucoup de temps avant d’en apprendre un peu plus à ce sujet.

