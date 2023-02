iPhone 14 Pro Max : voici combien coûte le smartphone à Apple !

Apple fait bien évidemment une belle marge sur la vente de ses iPhone. Un nouveau rapport du cabinet d’analyse Counterpoint Research vient d’ailleurs de dévoiler combien coûtait la production d’un iPhone 14 Pro Max à la firme à la pomme. Nous apprenons ainsi que le modèle le moins bien équipé (avec 128 Go de stockage interne) revient à seulement 464 dollars, pour un prix de vente s’élevant à 1 099 dollars.

Dans une récente publication, 9to5Mac est venu partager les dernières découvertes de Counterpoint Research révélant notamment le coût de production de l’iPhone 14 Pro Max pour Apple. Dans les détails, il n’est pas possible de connaitre cette information, tout comme les marges bénéficiaires de la firme américaine. Cependant, l’entreprise déclare la marge brute faite sur ses produits : 37 %.

Nous apprenons tout de même que d’après les données du cabinet d’analyste, l’iPhone 14 Pro Max coûte environ 3,4 % plus cher à fabriquer que l’iPhone 13 Pro Max. Cette augmentation serait principalement due à l’introduction du nouveau capteur principal grand-angle de 48 Mpx ajouté aux modèles Pro (au lieu du traditionnel 12 Mpx).

Counterpoint Research souligne ensuite que le prix de certains composants ont baissé, principalement ceux liés aux composants cellulaires (-13 %). Il est ensuite précisé que la puce A16 Bionic coûte 11 $ plus cher que l’A15. Au final, le rapport explique qu’un iPhone 14 Pro Max mmWave 128 Go coûte en moyenne 474 dollars à produire, contre 454 dollars pour le modèle 5G 6 GHz.

Il est tout de même important de rappeler que ces chiffres ne prennent pas en compte plusieurs éléments entrant dans le coût final de l’iPhone 14 Pro Max : l’assemblage, l’emballage et la distribution. En plus de cela, Apple dépense beaucoup d’argent dans la recherche et développement, en vente, mais aussi en marketing pour ses nouvelles générations de smartphones.

