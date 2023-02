Apple : l’écran externe mini-LED de 27 pouces prend du retard

Un nouvel écran externe est pressenti depuis plusieurs mois chez Apple. Ayant une diagonale de 27 pouces, ce modèle aurait l’avantage d’adopter deux technologies inhérentes aux derniers iPad Pro 12,9 pouces et MacBook Pro 14 et 16 pouces : un écran mini-LED et ProMotion. Mauvaise nouvelle, de nouveaux retards viennent d’être rapportés concernant ce produit.

Après le lancement du Studio Display en mars 2022, moult rumeurs sont arrivées autour d’un modèle plus haut de gamme.

Nous apprenions ainsi cet été que le produit était attendu pour le mois d’octobre dernier. Cependant, rien n’est arrivé. L’analyste Ross Young avait au passage soulignait qu’Apple avait revu ses plans, et planifiait maintenant l’arrivée de l’écran externe pour le premier trimestre 2023.

Finalement, nous venons d’apprendre que l’analyste spécialisé dans le marché des écrans avait partagé au site MacRumors qu’aucun signe de la chaîne d’approvisionnement d’Apple n’indiquait le lancement de cet écran externe. Ainsi, le fait que la production de masse n’ait pas débuté précise que le lancement n’est plus prévu pour ce trimestre.

Pour rappel, les rumeurs parlent d’un écran externe avec une dalle de 27 pouces, soit la même taille que le Studio Display. Il profiterait tout de même de deux avantages au niveau de l’affichage. Le premier est la présence de la technologie mini-LED et le second est ProMotion, permettant aux iPad Pro 12,9 pouces et MacBook Pro 14 et 16 pouces sous puces M1 et M2 d’avoir un taux de rafraichissement adaptatif, montant jusqu’à 120 Hz.

MacRumors termine en déclarant que Ross Young n’a pas dévoilé pour le moment une nouvelle fenêtre de lancement pour ce nouvel écran externe Apple.

À titre d’information, des bruits de couloirs mentionnent aussi qu’un nouveau Pro Display XDR serait en cours de développement chez Apple. Ce dernier devrait probablement être annoncé en même que le Mac Pro tournant sous puce M2 Ultra.