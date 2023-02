Merci Facteur intègre ChatGPT pour envoyer vos courriers sans effort

Aujourd’hui, il existe peu d’utilisations concrètes et utiles de ChatGPT. Cependant, une entreprise française a eu une idée innovante qui pourrait fortement réduire les tâches administratives et faciliter la vie de nombreux utilisateurs. Fini la corvée d’envoyer une lettre de résiliation, de souhaiter un bon anniversaire ou de faire une déclaration de condoléances, ChatGPT peut désormais s’en charger pour vous !

La société Merci Facteur s’occupe de tout. Pour ceux qui ont une phobie administrative ou qui n’ont tout simplement pas le temps de s’occuper de ces tâches, il est difficile de trouver une solution plus pratique. Grâce à l’ajout de ChatGPT, il est maintenant possible de rédiger une lettre personnalisée en quelques instants seulement. Il suffit de guider l’IA en rentrant les informations nécessaires, telles que le nom du destinataire, le contenu du message, etc.

Un assistant personnel pour rédiger vos courriers

L’avantage apporté par l’IA est une rédaction instantanée en français parfait et en adéquation avec le ton que vous souhaitez donner à votre courrier. Et personne ne saura que ce n’est pas vous qui avez rédigé la lettre ! Il est donc possible de faire écrire à l’avance une lettre d’anniversaire pour mamie et de la faire envoyer sans aucun effort de votre part.

Mais c’est surtout pour son utilisation “administrative” que cette nouvelle fonctionnalité de Merci facteur trouve tout son intérêt. Il est possible de demander à l’IA de répondre à votre place aux courriers les plus pénibles à rédiger : résiliation de forfait, réponses aux services administratifs tels que Pôle Emploi, l’Urssaf, etc.

Ajoutez une image pour personnaliser vos courriers, bientôt avec une IA ?

En plus de rédiger vos courriers, il est également possible d’ajouter une image pour les personnaliser davantage. Pour le moment, ces images sont réalisées par des graphistes professionnels, mais il n’est pas exclu de voir une IA générer un jour des visuels artistiques, à l’image de Dall-E ou de Midjourney.

Enfin une vraie utilisation de Chat GPT

Merci Facteur est une entreprise qui existe depuis 2004 et est un leader de son secteur. Lorsque le modèle économique entier de l’entreprise peut être remplacé par un simple logiciel, il est logique de l’utiliser pour proposer un service de meilleure qualité. C’est ainsi que l’on découvre une utilisation concrète des possibilités de ChatGPT dans notre quotidien.

Le service de Merci Facteur s’occupe de tout, de la rédaction à l’envoi.