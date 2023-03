Nouveaux AirPods abordables, Jabra Elite 4 & mises à jour Pixel 6/6 Pro/6a et Galaxy A52s – Tech Express

Bienvenue dans le Tech Express du Mercredi 22 Mars 2023 ! Au programme aujourd’hui : les nouveaux jeux disponibles dans le Xbox Game Pass, des rumeurs de nouveaux AirPods plus abordables, les nouveaux écouteurs Jabra Elite 4, ainsi que les mises à jour de mars 2023 pour les Pixel 6, 6 Pro et 6a, ainsi que pour le Galaxy A52s.

Les news Tech : AirPods abordables, Jabra Elite 4, mises à jour

La dernière version bêta d’iOS 16.4 mentionne une nouvelle paire d’AirPods avec un nouveau boitier de recharge. Il pourrait s’agir de la paire d’AirPods abordables tant attendue, ou simplement une itération supplémentaire d’un modèle existant. Par ailleurs, Apple envisage également de lancer un AirPods Max 2 en 2024.

Microsoft lance Bing Image Creator, une fonctionnalité utilisant l’IA pour générer des images en fonction d’une requête. Basée sur le modèle Dall-E, cette nouveauté permet de générer du contenu écrit et visuel en un seul endroit depuis le chat et de manière environ 60 000 fois plus rapide que le texte selon Microsoft.

Jabra a annoncé les Jabra Elite 4, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil true wireless avec réduction de bruit active à moins de 100 euros. Ils sont certifiés IP55 et équipés d’un bouton pour contrôler la musique. Les écouteurs prennent en charge Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, offrent une autonomie de 5h30 et sont proposés en quatre couleurs.

Les dernières news de Droidsoft

Google déploie enfin Android 13 QPR2 sur les Pixel 6, 6 Pro et 6a, avec le patch de sécurité de mars 2023 et de nouvelles fonctionnalités telles qu’une horloge numérique dans les paramètres rapides.

Le Galaxy A52s de Samsung reçoit une mise à jour avec le patch de sécurité de mars 2023, qui corrige une cinquantaine de failles. Déployée dans certains pays d’Amérique latine, la mise à jour devrait arriver prochainement en Europe. Le modèle n’étant pas équipé d’une puce Exynos, aucune faille ne concerne particulièrement le Galaxy A52s.

Plus de lecture avec notre dernier test !

Le Mujjo Canopy : le partenaire idéal de votre AirTag !

Le Mujjo Canopy est le nouveau porte-clés en cuir pour votre AirTag, qui se décline en trois couleurs : noir, gris et tan. Design sobre et élégant, il s’accorde parfaitement avec votre style et votre AirTag. Nous l’avons testé et il s’est avéré extrêmement simple à attacher et à détacher.

L’utilisation de matériaux de qualité, associée à un style minimaliste, en font le compagnon idéal pour votre AirTag. Alors n’attendez plus pour trouver le porte-clés idéal !

