Jabra annonce les Elite 4, une paire d’écouteurs abordable avec réduction de bruit

Envie de profiter d’une paire d’écouteurs à réduction de bruit pour ne pas être dérangé par les bruits ambiants ? Bonne nouvelle, le spécialiste audio Jabra vient d’annoncer un nouveau produit abordable embarquant cette technologie : les Jabra Elite 4.

Les écouteurs sans fil sont devenus légion depuis quelques années, accompagnant parfaitement les smartphones pour les trajets de la vie quotidienne ou encore une séance de sport. Les écouteurs Jabra sont d’ailleurs un très bon partis pris. La marque danoise a d’ailleurs annoncé une nouvelle paire de true wireless avec réduction de bruit à moins de 100 euros : les Jabra Elite 4.

Pour rappel, un modèle Active avait été lancé en début d’année 2022. Les Jabra Elite 4 se rapprochent beaucoup de cette paire d’écouteurs. Nous retrouvons tout d’abord des transducteurs de 6 mm de diamètre, ainsi que de la réduction de bruit active (grâce à quatre microphones).

Le changement principal se trouve du côté du design des oreillettes avec un format assez classique, embarquant au passage un bouton pour contrôler la musique et utiliser les différentes fonctionnalités. Au passage, les sportifs seront ravis étant donné que les écouteurs sont certifiés IP55, garantissant une protection à la sueur, mais aussi aux éclaboussures, à la pluie et à la poussière.

La connectivité Bluetooth est aussi un point intéressant pour les Jabra Elite 4 avec la prise en charge de Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Ainsi, l’appairage est facilité et immédias sur les smartphones Android et les ordinateurs Windows. En plus de cela, nous avons droit à du Bluetooth multipoint. Les codecs audio des écouteurs sont le traditionnel SBC, mais aussi l’aptX.

Pour finir sur la fiche technique, les Jabra Elite 4 disposent d’une autonomie de 5 h 30 sur une charge, étendue à 22 heures grâce au boitier de recharge (28 h sans réduction de bruit active). D’ores et déjà disponible en quatre colirs (gris, bleu, lilas et beige), cette nouvelle paire d’écouteurs est commercialisé à 99,99 euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Jabra lance les Elite 5, de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active !