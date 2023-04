Elektric Park 2023, les premiers noms dévoilés !

Après une édition 2022 magique (on vous en parlait ici), le festival parisien Elektric Park annonce les premiers noms de sa programmation, et ça fait déjà rêver !

La variété, fer de lance d’Electrik Park

On avait adoré Elektric Park en 2022, notamment de par le vaste choix d’artistes et de genres, sur les deux jours.

L’édition 2023 vient de dévoiler ses 30 premiers noms, et la programmation se révèle de haute voltige !

Outre des monuments comme le duo Infected Mushrooms, ou encore Sullivan King, la part aux DJ français est plutôt belle:

Agoria, Feder, Malaa (qui a tout cassé à Coachella), ou encore notre chouchou ShlØmo (qu’on retrouve ce vendredi avec Trym à Phantom) seront présents pour faire parler les basses.



Encore une fois, que tu aimes le hardcore, la techno, le dubstep, la house…EPK provides !

Ce sera la meilleure façon de terminer l’été et retourner doucement dans la matrice.



Rendez-vous le 1er et 2 septembre 2023 sur l’île des Impressionnistes de Chatou pour célébrer tout ça !