Avec la crise sanitaire et l’essor du télétravail, l’entreprise Zoom ne cesse de se développer. La firme ne cesse d’innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités, comme Rooms. Cette solution permet d’optimiser le travail hybride, tout en assurant la sécurité des utilisateurs. « Zoom » sur les nouvelles fonctionnalités.

Zoom Rooms, pour faciliter le travail hybride

Après le télétravail durant le confinement, le terme « travail hybride » émerge. Zoom, avec sa solution Rooms, cherche à concilier travail à la maison et réunions au bureau. Bien sur, l’accent est mis sur la sécurité des personnes qui se côtoient dans la salle de réunion. L’entreprise a présenté de nouvelles fonctionnalités facilitant davantage les réunions de travail sans contact.

Source : Zoom

D’après la société, cette mise à jour concerne les lieux de travail hybride, notamment le bureau, les espaces de travail partagés, le travail à distance et le travail à domicile. Ces nouvelles fonctionnalités tiennent compte du fait que les inquiétudes liées à la pandémie de Covid-19 persistent, alors que les bureaux rouvrent petit à petit. De plus, les entreprises auront besoin d’outils permettant la collaboration entre les employés en présentiel et ceux en télétravail.

« Alors que le monde prévoit à terme de rouvrir en toute sécurité les entreprises, les établissements d'enseignement, de santé et les entités gouvernementales, nous nous concentrons sur l'innovation dans l'ensemble de notre plateforme pour répondre à leurs besoins ». Oded Gal, chef produit chez Zoom

Distanciation sociale, qualité de l’air, commande vocale…

Zoom Rooms est une solution de visioconférence à la fois logicielle et matérielle. La partie logicielle est assez connue et populaire, mais saviez vous que l’entreprise commercialisait des produits ? En effet, l’entreprise propose des caméras, des capteurs, des écrans dédiés à Zoom Rooms.

Voici les 6 nouvelles fonctionnalités proposées par Zoom :

Les applications mobiles iOS et Android seront compatibles avec Rooms, avec un mode compagnon pendant une réunion. Ainsi, la réunion pourra être controlée sur le smarpthone personnel des utilisateurs, et non plus sur un écran commun.

Le dashboard Zoom affiche les personnes présentes dans la salle de réunion. En effet, les caméras permettent de compter le nombre de personnes présentes.

Neat Bar, un nouvel équipement, analyse l’environnement, la qualité de l’air, la température, l’humidité de la salle.

Kiosk, un réceptionniste virtuel et un mode kiosque permet l’entrée sans contact des clients dans le bâtiment.

Les utilisateurs de Zoom Room pour Touch pourront contrôler depuis leur appareil le bureau d’une personne partageant l’écran d’un ordinateur portable.

Les utilisateurs pourront envoyer un tableau blanc pour Touch par chat ou par e-mail. Selon Zoom, ces fonctionnalités rationalisent la collaboration en dehors de la salle de réunion.

Kiosk, le réceptionniste virtuel // Source : Zoom

Zoom Rooms est disponible à partir de 46 euros HT par mois et par salle ou 469 euros HT à l’année (hors achat ou location de matériels type écran, caméras, capteurs…), hors option écran tactile (Touch).

