PlayStation VR 2 : les jeux du premier PS VR ne seront pas compatibles

Sony prépare peu à peu le lancement de son casque de réalité virtuelle pour PS5 : le PlayStation VR 2. Cependant, des informations dévoilées par un cadre de la firme nippone viennent de confirmer que les jeux du premier PlayStation VR ne seront pas compatibles avec cette nouvelle génération. Il faut dire que le fonctionnement des deux appareils est totalement différent.

Après avoir partagé la période de sortie du PlayStation VR 2, Sony est venu dévoiler quelques informations côté rétrocompatibilité. Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management chez Sony PlayStation, s’est avoué en effet assez bavard sur le sujet dans l’épisode 439 de l’Official PlayStation Podcast, publié ce vendredi 16 septembre.

Le cadre de Sony a ainsi expliqué que les jeux du PlayStation VR ne seront pas jouables sur le PlayStation VR 2. L’entreprise s’assoit ainsi sur toute rétrocompatibilité pour son nouveau casque de réalité virtuelle. Bien évidemment, les joueurs n’ont pas du tout apprécié la nouvelle.

Hideaki Nishino explique cette situation par le souhait de proposer une expérience VR de nouvelle génération avec ce produit. Ce dernier évoque notamment la présence d’une technologie de suivi des yeux, un meilleur retour haptique pour les manettes, l’audio 3D ainsi que la 4K HDR.

Tous ces éléments justifient ainsi que « le développement des jeux pour le PS VR 2 nécessite une approche radicalement différente de celui du PS VR originel », explique Hideaki Nishino. Il faudra donc se contenter des jeux exclusifs tirant parti des nouvelles technologies introduites sur le PlayStation VR 2.

Pour rappel, les joueurs devraient profiter d’au moins 20 jeux « majeurs » au lancement du casque, dont le tant attendu Horizon Call of the Mountain ; ou encore les versions VR de Resident Evil 8, Resident Evil 4, et No Man’s Sky. Sony a aussi dévoilé l’arrivée de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition et les titres The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution.

Encore un peu de temps ? Sachez que Meta s’apprête à lancer son Quest Pro !